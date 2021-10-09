Багатскис: «Не могу сказать, что мы показали качественный баскетбол, но были уверенными»

Айнарс Багатскис / фото - ФБУ

«Киев-Баскет» в домашнем матче Суперлиги обыграл «Харьковских Соколов» (87:66). На послематчевой пресс-конференции главный тренер киевлян Айнарс Багатскис подвел итоги поединка, а также высказался о предстоящих матчах.

Архисложно готовить команду к выступлению в чемпионате и Кубке Европы ФИБА. Вы думаете, что «Прометей» просто так накупил игроков в добавку после выхода в Лигу чемпионов? Ни одна команда не играет три матча в неделю. В каждой европейской лиге есть одна игра в конце недели, плюс еврокубковые матчи. Максимум две игры в неделю. Есть как есть, тем интереснее. Особенно для нашей молодой команды. У нас даже нет 30-летних игроков. Мы молодые, где-то дикие. Для всех это будет в прямом смысле испытание мужских качеств. Там играют такие же люди. Не считаю, что польская лига сильнее украинской. Наш соперник из топ-6 польской лиги. Очень опытная и сбалансированная команда Они не бегут вообще, играют только розыгрышами со своей половины. Но это будет в среду. Надо еще выжать максимум в игре против «Днепра».