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Багатскис: «Не могу сказать, что мы показали качественный баскетбол, но были уверенными»

Главный тренер «Киев-Баскета» подвел итоги матча против «Соколов»
Баскетбол Суперлига
9 октября 08:54
Багатскис: «Не могу сказать, что мы показали качественный баскетбол, но были уверенными»
Айнарс Багатскис / фото - ФБУ

«Киев-Баскет» в домашнем матче Суперлиги обыграл «Харьковских Соколов» (87:66). На послематчевой пресс-конференции главный тренер киевлян Айнарс Багатскис подвел итоги поединка, а также высказался о предстоящих матчах.

«Не могу сказать, что мы очень тщательно разбирали «Харьковские Соколы». Мое кредо - делать акцент на том, что играем. На специальных ситуациях пик-н-роллах, на том что играет соперник. Мне не очень понравилось 2 фола в первой четверти, а в последней четверти вообще 0 фолов. Если мы себя называем агрессивной командой, то это просто не сходится. Есть обоснованные и умные фолы. Даже на броске можно сфолить и показать сопернику, что легко не будет. Мы были слишком уверенными в себе. Это очень хорошее качество. Не могу сказать, что мы показали качественный баскетбол, но были уверенными. Игра забывается. Послезавтра нас ждет один из украинских грандов. Ментально придется подготовиться к этой игре.

Архисложно готовить команду к выступлению в чемпионате и Кубке Европы ФИБА. Вы думаете, что «Прометей» просто так накупил игроков в добавку после выхода в Лигу чемпионов? Ни одна команда не играет три матча в неделю. В каждой европейской лиге есть одна игра в конце недели, плюс еврокубковые матчи. Максимум две игры в неделю. Есть как есть, тем интереснее. Особенно для нашей молодой команды. У нас даже нет 30-летних игроков. Мы молодые, где-то дикие. Для всех это будет в прямом смысле испытание мужских качеств. Там играют такие же люди. Не считаю, что польская лига сильнее украинской. Наш соперник из топ-6 польской лиги. Очень опытная и сбалансированная команда Они не бегут вообще, играют только розыгрышами со своей половины. Но это будет в среду. Надо еще выжать максимум в игре против «Днепра». 

Напомним, ранее Багатскис подвел итоги серии выездных матчей.

Источник: Basket.com.ua Михаил Рыбак
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