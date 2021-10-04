Багатскис – о матче «Кривбасс» – «Киев-Баскет»: «Меня так никогда не унижали, как сегодня»

Айнарс Багатскис / фото - Суперлига

«Кривбасс» в овертайме обыграл «Киев-Баскет» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги. Главный тренер киевлян Айнарс Багатскис подвел итоги матча, заявив, что этот матч – величайшее унижение в его карьере.

Я рад, то мы вернулись в игру, сделали какие-то выводы для себя, но в концовке просто не хватало правильных решений. Не скажу у кого. Мы играли в качественный баскетбол, мало потерь. Под грубым давлением были в игре. У «Кривбасса» нет других вариантов. Они должны играть грубо, если хотят победить. Мы к этому не были готовы. Потом вернулись, но опять потеряли ритм. Трудно сказать больше. Это баскетбол, часть игры. За три дня было два овертайма. Два дня назад где-то нам повезло в концовке. Сегодня даже во сне не мог представить, что при подборе человек с ростом 218 см может получить фол. Оказывается, может. Эта игра для меня дала новые выводы о лиге, о командах. Очень интересная лига».