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Багатскис – о матче «Кривбасс» – «Киев-Баскет»: «Меня так никогда не унижали, как сегодня»

Киевляне неожиданно проиграли новичкам Суперлиги
Баскетбол Суперлига
09:58
Багатскис – о матче «Кривбасс» – «Киев-Баскет»: «Меня так никогда не унижали, как сегодня»
Айнарс Багатскис / фото - Суперлига

«Кривбасс» в овертайме обыграл «Киев-Баскет» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги. Главный тренер киевлян Айнарс Багатскис подвел итоги матча, заявив, что этот матч – величайшее унижение в его карьере.

«Не понаслышке знаю, как здесь трудно играть. С самого начала не были ментально готовы к грубой защите. В первой половине не исполнили ни одного штрафного. Нас отрубали просто от штрафных. Мы в штрафную площадку не могли выйти. Во второй половине успокоились, начали играть агрессивнее. Будто все стало на свои места. При этом в начале четвертой четверти опять потеряли игровой ритм. В Суперлиге очень трудно победить, если ты играешь только отрезками. Нужно быть в игре весь матч. Поздравляю «Кривбасс» с победой. Меня так никогда не унижали, как сегодня. Моментами удивили игроки. Все три комбинации «Кривбасса» будто разобрали, показывали на видео отдельно каждому игроку. В баскетбол играют игроки. В самом начале мы потеряли четверых игроков. За 3 минуты они получили 5 фолов и пошла совсем другая игра.

Я рад, то мы вернулись в игру, сделали какие-то выводы для себя, но в концовке просто не хватало правильных решений. Не скажу у кого. Мы играли в качественный баскетбол, мало потерь. Под грубым давлением были в игре. У «Кривбасса» нет других вариантов. Они должны играть грубо, если хотят победить. Мы к этому не были готовы. Потом вернулись, но опять потеряли ритм. Трудно сказать больше. Это баскетбол, часть игры. За три дня было два овертайма. Два дня назад где-то нам повезло в концовке. Сегодня даже во сне не мог представить, что при подборе человек с ростом 218 см может получить фол. Оказывается, может. Эта игра для меня дала новые выводы о лиге, о командах. Очень интересная лига».

Напомним, защитник «Кривбасса» установил рекорд результативности последних двух сезонов Суперлиги

 

Источник: Basket.com.ua Михаил Рыбак
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Теги

Кривбасс (баскетбол) Киев-Баскет

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