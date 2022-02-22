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Багатскис – о переносе домашнего матча с испанцами: «В июне, нам по идее могут помочь Михайлюк и Лень»

Наставник сборной Украины отметил концентрацию своих подопечных
Баскетбол Сборная Украины
16:57
Багатскис – о переносе домашнего матча с испанцами: «В июне, нам по идее могут помочь Михайлюк и Лень»
Айнарс Багатскис / Фото - ФБУ
Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис в интервью YouTube-каналу «Час баскетболу» поделился мыслями относительно переноса домашнего матча команды против Испании в отборе на ЧМ-2023.

«Перенос матча? Я не знаю, как лучше. В сумме ничего не меняется. В любом случае сейчас были бы две игры. Практически каждая игра имеет большую ценность. Важной является та игра, которая будет первой, следующей. В нашем случае – и единственной. Мы должны все свои внимание, фокус направить в одно русло. Конечно, мы будем знать, что делают испанцы, как они играют, но мы должны думать о своем баскетболе. Конечно, мы эту игру не с первой позиции играем, но мы должны показать свой баскетбол, не нужно подстраиваться под испанцев».


«Перенос матча – хуже или лучше? Я не знаю. В июне, как я смотрю чуть-чуть вперед, нам по идее могут помочь Михайлюк и Лень. Конечно, мы можем сказать, что и к испанцам из НБА приедут помогут, и грузинам. Но опять, мы должны думать о своем баскетболе, все внимание акцентировать на свой баскетбол».


Первый матч Украины с Испанией состоится 24 февраля в Кордове. 

Напомним, домашний матч Украины против Испании, который должен был состояться 27 февраля, в Киеве, перенесен и состоится в следующем окне в июне-июле.
Владимир Кириченко
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