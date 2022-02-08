Багатскис огласил расширенный состав сборной Украины на матч с Испанией

В список вошли 15 игроков, из которых 13 представляют клубы Суперлиги

Фото: ФБУ

Мужская национальная сборная Украины огласила расширенный состав на февральские матчи квалификации чемпионата мира-2023.



Команде Айнарса Багатскиса предстоят две игры с командой Испании. Сначала, 24 февраля украинцы сыграют на выезде в Кордове, а 27 февраля состоится игра в Киеве.

Защитники: Денис Лукашов, Илья Сидоров (оба – «Прометей»), Виталий Зотов, Иссуф Санон (оба – «Днепр»), Джером Рэндл («Будивельник»).

Форварды: Александр Липовой («Прометей»), Богдан Близнюк («Будивельник»), Иван Ткаченко («Черкасские Мавпы»), Артем Ковалев («Киев-Баскет»), Вячеслав Бобров, Сергей Павлов (оба – «Днепр»).

Центровые: Вячеслав Петров («Прометей»), Владимир Герун («Бююкчекмедже», Турция), Дмитрий Скапинцев («Киев-Баскет»), Артем Пустовой («Гран-Канария», Испания).

Отметим, что 20 февраля сборная Украины отправится в Испанию, где будет готовиться к матчам против чемпионов мира.

Напомним, ранее сообщалось, что Федерация баскетбола Украины готовит натурализацию трех игроков.