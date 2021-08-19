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В предстоящем сезоне в «Киев-Баскете» будет рекордное количество американцев

Багатскис рассказал о политике клуба на рынке
Баскетбол Суперлига
17:52
В предстоящем сезоне в «Киев-Баскете» будет рекордное количество американцев
Айнарс Багатскис / Фото: fbu.ua

Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис рассказал о трансферной компании клуба этим летом:

Мы стараемся делать акцент на универсальных игроков, которые могут закрыть несколько позиций. Я очень рад, что нам удалось заключить контракты со Скапинцевым, Войналовичем и Тыртышником.

Этих игроков я хорошо знаю по сборам национальной команды. Я считаю, что они могут стать намного более качественными игроками, если не будут снижать требования к самим себе.

В этом году у нас впервые в истории «Киев-Баскета» будет пять американцев. Важно отметить игроков, которых мы подбирали. Если они играют в баскетбол так, чтобы получить контракт и уехать – это не к нам.

Мы ищем такого баскетболиста, чтобы он был атлетом и игроком с самым высоким профессионализмом не только в день зарплаты, а 10 месяцев в году. Нам нужны игроки, которые хотят стать лучше. Эти три качества мне очень важны, мы постарались из наших возможностей собрать таких игроков.

Напомним, что новичками клуба уже стали четыре игрока с американским паспортом.

Источник: basket.com.ua Олег Шумейко-младший
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Айнарс Багатскис Киев-Баскет

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