В предстоящем сезоне в «Киев-Баскете» будет рекордное количество американцев

Айнарс Багатскис / Фото: fbu.ua

Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис рассказал о трансферной компании клуба этим летом:



Этих игроков я хорошо знаю по сборам национальной команды. Я считаю, что они могут стать намного более качественными игроками, если не будут снижать требования к самим себе.

В этом году у нас впервые в истории «Киев-Баскета» будет пять американцев. Важно отметить игроков, которых мы подбирали. Если они играют в баскетбол так, чтобы получить контракт и уехать – это не к нам.

Мы ищем такого баскетболиста, чтобы он был атлетом и игроком с самым высоким профессионализмом не только в день зарплаты, а 10 месяцев в году. Нам нужны игроки, которые хотят стать лучше. Эти три качества мне очень важны, мы постарались из наших возможностей собрать таких игроков.