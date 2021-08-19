Багатскис: «Слипенчук вырос за эти два года, пришло время ему набивать шишки и не спать по ночам»

Айнарс Багатскис / фото - Getty Images

Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис в интервью basket.com.ua поделился впечатления от работы команды в межсезонье.

Этим летом Артем Слипенчук и Дима Дятловский ушли в Кривой Рог. У нас будет минимум 9, максимум 11 новых игроков в команде - это серьезно. Надо время. Мы тщательно отбираем игроков, исходя из наших возможностей. Опять друг к другу надо привыкать - это касается и игроков, и тренеров.

За эти два года игроки «Киев-Баскета» легко находили себе трудоустройство после выступлений в нашей клубе. Хочу сказать, что я очень рад за Артема (Слипенчука - ред.), который за эти два года вырос. Сейчас ему пора самому набивать шишки, принимать решения и не спать по ночам. Я очень рад за игроков, которые пошли на повышение, это касается и украинцев, и иностранцев. Наша работа за эти два года была не зря и была качественной. Сейчас начинается новая страница в истории «Киев-Баскета» с новыми тренерами и новыми игроками в составе.

Но я не хочу сказать, что наши задачи меняются. У нас остается задача бороться и быть среди команд, которые борются за самые высокие места в украинском баскетболе».