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Багатскис: «Слипенчук вырос за эти два года, пришло время ему набивать шишки и не спать по ночам»

Наставник «Киев-Баскета» - о работе команды в межсезонье
Баскетбол Суперлига
12:30
Багатскис: «Слипенчук вырос за эти два года, пришло время ему набивать шишки и не спать по ночам»
Айнарс Багатскис / фото - Getty Images

Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис в интервью basket.com.ua поделился впечатления от работы команды в межсезонье.

«Мы еще не до конца укомплектованы, этот процесс продолжается. Я понимаю, что будет непросто. За два года у нас выработалась система подготовки игроков и тренеров, у нас практически не менялся тренерский состав. 

Этим летом Артем Слипенчук и Дима Дятловский ушли в Кривой Рог. У нас будет минимум 9, максимум 11 новых игроков в команде - это серьезно. Надо время. Мы тщательно отбираем игроков, исходя из наших возможностей. Опять друг к другу надо привыкать - это касается и игроков, и тренеров.

За эти два года игроки «Киев-Баскета» легко находили себе трудоустройство после выступлений в нашей клубе. Хочу сказать, что я очень рад за Артема (Слипенчука - ред.), который за эти два года вырос. Сейчас ему пора самому набивать шишки, принимать решения и не спать по ночам. Я очень рад за игроков, которые пошли на повышение, это касается и украинцев, и иностранцев. Наша работа за эти два года была не зря и была качественной. Сейчас начинается новая страница в истории «Киев-Баскета» с новыми тренерами и новыми игроками в составе. 

Но я не хочу сказать, что наши задачи меняются. У нас остается задача бороться и быть среди команд, которые борются за самые высокие места в украинском баскетболе».

Богдан Близнюк покинул «Киев-Баскет», поскольку не договорился с клубом о продлении контракта.

Рене Тер Велде
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Теги

Айнарс Багатскис Киев-Баскет

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