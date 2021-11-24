Багатскис: «Я принял решение, кто выйдет в старте против Грузии»

26 ноября сборная Украины проведет первый матч квалификации на ЧМ-2023

Фото: ФБУ

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис уже определился с игроками, которые выйдут в старте на первый матч квалификации отбора на чемпионат мира-2023 против Грузии:

«Надо сказать, что я принял решение, кто выйдет в старте. Есть определенная ясность. Когда увидим заявку сборной Грузии, тогда могут быть изменения. На этот момент я принял решение, но я не скажу, кто выйдет в старте. Финальная заявка? Определенная ясность есть. Перед и после тренировок обсуждаем определенные линии. Увидим заявку Грузии и тогда примем решение. В Тбилиси поедет 13 игроков (в расширенный состав сборной вошли 15 баскетболистов – прим.)».

Напомним, также Багатскис заявил, что цель сборной Украины – квалифицироваться на чемпионат мира.