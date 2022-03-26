«Барселона» обеспечила себе первое место «регулярки», «Монако» лишил «Басконию» шансов на плей-офф
Евролига. Регулярный чемпионат
«Монако» – «Баскония» 78:68 (18:19, 24:13, 19:17, 17:19)
«Монако»: Томас (16), Диалло (10 + 9 подборов), Джеймс (9), Мотеюнас (7), Уаттара (0) – старт; Бэйкон (14), Холл (10 + 7 подборов), Ли (7), Вестерманн (5), Мотум (0).
«Баскония»: Питерс (15 + 7 подборов), Болдуин (8), Фонтеккьо (8), Костелло (6), Гедрайтис (3) – старт; Грэйнджер (13), Инок (6 + 7 подборов), Маринкович (5), Седекерскис (4), Куруц (0).
АСВЕЛ – «Олимпиакос» 80:94 (26:26, 17:21, 21:22, 16:25)
АСВЕЛ: Морган (12), Найт (7), Дьо (6), Джонс (4), Окобо (2) – старт; Стразель (16), Фалль (12), Озетковски (11), К. Адетокумбо (7), Ризашер (3), Лайти (0).
«Олимпиакос»: Дорси (21 + 7 подборов), Везенков (18 + 10 подборов), Папаниколау (11), Фалль (9), Уолкап (2) – старт; Слукас (15 + 9 передач), Жан-Шарль (8), Маккиссик (4), Ларендзакис (2), Принтезис (2), Мартин (2).
«Альба» – «Црвена Звезда» 74:70 (24:15, 13:20, 21:22, 16:13)
«Альба»: Ло (22), Смит (17), Сикма (13), Кумадже (7), Делов (2) – старт; Зусман (7), Маттиссек (2), да Силва (2), Лэммерс (2), Никич (0).
«Црвена Звезда»: Уолтерс (18), Калинич (13), Добрич (12), Уайт (4), Кузмич (2) – старт; Давидовац (11), Митрович (5), Маркович (3), Иванович (2), Лазаревич (0).
«Барселона» – «Фенербахче» 88:67 (25:21, 17:13, 28:15, 18:18)
«Барселона»: Абринес (18), Миротич (18), Шмитс (6), Калатес (5 + 10 передач), Экзам (5) – старт; Лапровиттола (7), Кайседо (7), Хэйс (7), Курич (6), Дэвис (6), Мартинес (3), Bonilla Silva (0).
«Фенербахче»: Пьер (8), Букер (6), Хенри (5), Флойд (3), Шайок (2) – старт; Гудурич (15), Акпынар (11), Веселы (8), Махмутоглу (4), Полонара (3), Бартель (2).
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