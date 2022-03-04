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«Барселона» одержала победу над «Монако», «Альба» обыграла «Жальгирис»

«Фенербахче» уступил «Анадолу Эфес», «Црвена Звезда» «вырвала» победу у «Басконии»
Баскетбол Еврокубки
08:00
«Барселона» одержала победу над «Монако», «Альба» обыграла «Жальгирис»
Фото: eurohoops.net

Евролига. Регулярный чемпионат

«Анадолу Эфес» – «Фенербахче» 84:79 (23:14, 18:11, 18:23, 25:31)

«Анадолу Эфес»: Мицич (24 + 5 потерь), Ларкин (10 + 9 передач), Брайант (8), Морман (6), Пляйсс (6 + 9 подборов) – старт; Бобуа (20), Данстон (8), Андерсон (2), Синглтон (0).

«Фенербахче»: Пьер (19 + 7 подборов), Полонара (15 + 7 подборов), Гудурич (11), Флойд (2), Акпынар (0) – старт; Де Коло (13), Хазер (13), Букер (6), Старкс (0), Махмутоглу (0), Бартель (0), Бирсен (0).

«Црвена Звезда» – «Баскония» 86:83 (13:26, 28:15, 14:15, 31:27)

«Црвена Звезда»: Уолтерс (17), Холлинз (12), Калинич (11), Уайт (8), Кузмич (0) – старт; Митрович (18), Добрич (7), Иванович (5), Давидовац (5), Лазич (3), Симонович (0).

«Баскония»: Фонтеккьо (19 + 8 подборов), Болдуин (18 + 6 потерь), Костелло (14), Гедрайтис (6), Маринкович (0) – старт; Грэйнджер (15 + 7 передач), Инок (6), Питерс (5), Куруц (0), Райесте (0).

«Альба» – «Жальгирис» 82:74 (24:24, 20:6, 15:20, 23:24)

«Альба»: Смит (16), Ло (12), Сикма (12), Делов (4), Лэммерс (4) – старт; Тиманн (17), Кумадже (8), Блатт (5 + 7 передач), Маттиссек (2), Шнайдер (2), да Силва (0).

«Жальгирис»: Кавано (18), Стрелниекс (7 + 9 передач), Блажевич (1), Лукошюнас (0), Улановас (0) – старт; Милакнис (14), Нибо (12 + 8 подборов), Лекавичюс (9), Янкунас (8), Гиффи (3), Ловернь (2).

«Барселона» – «Монако» 88:83 (20:20, 22:16, 24:26, 22:21)

«Барселона»: Экзам (22), Миротич (11), Калатес (10 + 6 передач), Шанлы (9), Лапровиттола (7) – старт; Дэвис (11), Хэйс (9), Йокубайтис (7), Курич (2), Мартинес (0).

«Монако»: Джеймс (19 + 6 передач), Мотеюнас (14 + 7 подборов), Диалло (10 + 8 подборов), Вестерманн (8), Томас (6) – старт; Бэйкон (16), Холл (6), Ли (2), Мотум (2), Уаттара (0), Бутсьель (0).

Рене Тер Велде
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