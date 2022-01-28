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«Барселона» победила АСВЕЛ, «Олимпиакос» проиграл третий матч подряд

«Зенит» обыграл «Эфес»
Баскетбол Еврокубки
07:26
«Барселона» победила АСВЕЛ, «Олимпиакос» проиграл третий матч подряд
Фото: twitter.com/FCBbasket

Евролига. Регулярный чемпионат  

«Зенит» – «Анадолу Эфес» 76:67 (17:18, 20:18, 15:6, 24:25)

«Зенит»: Пойтресс (21 + 9 подборов), Мики (15), Д.Кулагин (9), Лойд (8 + 8 передач), Карасев (6) – старт; Бэрон (13), Зубков (4), Захаров (0), Понитка (0), Кузминскас (0), Пушков (0).

«Анадолу Эфес»: Мицич (22 + 7 потерь), Симон (17), Бобуа (7), Синглтон (4), Пляйсс (2) – старт; Морман (11), Данстон (4), Тунджер (0), Брайант (0), Гази (0).

«Олимпиакос» – «Црвена Звезда» 72:76 (21:22, 15:15, 16:19, 20:20)

«Олимпиакос»: Везенков (20 + 8 подборов), Фалль (9), Ларендзакис (8), Дорси (6), Уолкап (4) – старт; Слукас (18), Эйси (3), Жан-Шарль (2), Мартин (2), Лунцис (0).

«Црвена Звезда»: Добрич (14), Калинич (12), Уолтерс (9), Уайт (8 + 8 подборов), Кузмич (6) – старт; Иванович (8), Митрович (8 + 7 подборов), Лазаревич (4), Лазич (3), Холлинз (2), Цирбес (2), Маркович (0).

«Барселона» – «АСВЕЛ» 84:71 (28:17, 17:13, 23:20, 16:21)

«Барселона»: Лапровиттола (20), Миротич (16 + 7 подборов), Курич (5), Калатес (4 + 6 передач + 5 потерь), Ннаджи (0) – старт; Дэвис (11), Экзам (9), Йокубайтис (8), Хиггинс (5), Хэйс (4), Шмитс (2), Мартинес (0).

«LDLC АСВЕЛ»: Окобо (17 + 8 передач), К. Адетокумбо (9), Джонс (4), Гист (4), Каюди (2) – старт; Фалль (20 + 7 подборов), Найт (8), Озетковски (5), Лакомб (2), Стразель (0).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Барселона (баскетбол) Результаты (Евролига)

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