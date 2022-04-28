«Барселона» повела в серии с «Баварией», «Олимпиакос» вышел вперед в серии с «Монако»
Евролига. Плей-офф
«Бавария» – «Барселона» 66:75 (17:26, 14:23, 18:10, 17:16) Счет в серии 1:2
«Бавария»: Лучич (17), Уайлер-Бэбб (9), Томас (4), Радошевич (2), Джедович (0) – старт; Рубит (14 + 8 подборов), Ярамаз (13), Хантер (7 + 7 подборов), Обст (0), Шишко (0), Шиллинг (0).
«Барселона»: Миротич (25), Лапровиттола (9), Калатес (8 + 7 подборов + 8 передач), Шанлы (3), Хэйс (2) – старт; Шмитс (12), Экзам (7), Курич (7), Дэвис (2), Йокубайтис (0), Абринес (0), Мартинес (0).
«Монако» – «Олимпиакос» 83:87 (23:19, 18:26, 17:26, 25:16) Счет в серии 1:2
«Монако»: Томас (15 + 8 подборов), Джеймс (13 + 8 передач), Мотеюнас (9), Вестерманн (0), Уаттара (0) – старт; Бэйкон (23), Холл (12), Ли (8), Анджушич (3), Мотум (0).
«Олимпиакос»: Везенков (17 + 9 подборов), Уолкап (13 + 6 передач), Дорси (11), Фалль (9), Папаниколау (7) – старт; Слукас (21 + 5 потерь), Лунцис (5), Жан-Шарль (4), Маккиссик (0), Ларендзакис (0), Принтезис (0).
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