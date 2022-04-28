Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Баскетбол (1 событие из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Мемфис Гриззлис - Миннесота Тимбервулвс 111:109 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (1 событие из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз 116:100 Окончен
нет важных матчей
Сейчас в эфире
13:00
Смешанные единоборства. WWFC
11:50
Бильярд. Пул-10. Чемпионат Европы. Финал

«Барселона» повела в серии с «Баварией», «Олимпиакос» вышел вперед в серии с «Монако»

Видеообзоры и результаты матчей плей-офф Евролиги
Баскетбол Еврокубки
10:00
«Барселона» повела в серии с «Баварией», «Олимпиакос» вышел вперед в серии с «Монако»
Фото: eurohoops.net

Евролига. Плей-офф

«Бавария» – «Барселона» 66:75 (17:26, 14:23, 18:10, 17:16) Счет в серии 1:2

«Бавария»: Лучич (17), Уайлер-Бэбб (9), Томас (4), Радошевич (2), Джедович (0) – старт; Рубит (14 + 8 подборов), Ярамаз (13), Хантер (7 + 7 подборов), Обст (0), Шишко (0), Шиллинг (0).

«Барселона»: Миротич (25), Лапровиттола (9), Калатес (8 + 7 подборов + 8 передач), Шанлы (3), Хэйс (2) – старт; Шмитс (12), Экзам (7), Курич (7), Дэвис (2), Йокубайтис (0), Абринес (0), Мартинес (0).

«Монако» – «Олимпиакос» 83:87 (23:19, 18:26, 17:26, 25:16) Счет в серии 1:2

«Монако»: Томас (15 + 8 подборов), Джеймс (13 + 8 передач), Мотеюнас (9), Вестерманн (0), Уаттара (0) – старт; Бэйкон (23), Холл (12), Ли (8), Анджушич (3), Мотум (0).

«Олимпиакос»: Везенков (17 + 9 подборов), Уолкап (13 + 6 передач), Дорси (11), Фалль (9), Папаниколау (7) – старт; Слукас (21 + 5 потерь), Лунцис (5), Жан-Шарль (4), Маккиссик (0), Ларендзакис (0), Принтезис (0). 

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

«Барселона» повела в серии с «Баварией», «Олимпиакос» вышел вперед в серии с «Монако»
«Барселона» повела в серии с «Баварией», «Олимпиакос» вышел вперед в серии с «Монако»
Еврокубки
10:00
«Голден Стэйт» прошел «Денвер», «Милуоки» закрыл серию с «Чикаго»
«Голден Стэйт» прошел «Денвер», «Милуоки» закрыл серию с «Чикаго»
НБА
08:00
«Майами» закрыл серию с «Атлантой», «Мемфис» минимально обыграл «Миннесоту»
«Майами» закрыл серию с «Атлантой», «Мемфис» минимально обыграл «Миннесоту»
НБА
27 апреля 10:00
«Реал» закрыл серию с «Маккаби» и вышел в Финал четырех, «Анадолу Эфес» одержал вторую победу над «Миланом»
«Реал» закрыл серию с «Маккаби» и вышел в Финал четырех, «Анадолу Эфес» одержал вторую победу над «Миланом»
Еврокубки
27 апреля 08:00
«Бостон» закрыл серию с «Бруклином», «Филадельфия» не справилась с «Торонто»
«Бостон» закрыл серию с «Бруклином», «Филадельфия» не справилась с «Торонто»
НБА
26 апреля 09:00
«Денвер» «вырвал» победу у «Голден Стэйт», «Новый Орлеан» сравнял счет в серии с «Финиксом»
«Денвер» «вырвал» победу у «Голден Стэйт», «Новый Орлеан» сравнял счет в серии с «Финиксом»
НБА
25 апреля 08:00
«16 швов и чудом не умер от потери крови». Легенда «Азовмаша» рассказал, как выбрался из ада в Мариуполе
«16 швов и чудом не умер от потери крови». Легенда «Азовмаша» рассказал, как выбрался из ада в Мариуполе
Суперлига
24 апреля 12:45
Михайлюк с «Торонто» выиграл первый матч в плей-офф НБА, «Бруклин» в шаге от вылета
Михайлюк с «Торонто» выиграл первый матч в плей-офф НБА, «Бруклин» в шаге от вылета
НБА
24 апреля 08:32
Эмбиид порвал связку большого пальца правой руки
Эмбиид порвал связку большого пальца правой руки
НБА
23 апреля 13:30
Все новости

Популярные новости

Владимир Кличко впервые публично обратился к Панеттьери с момента их разрыва
Владимир Кличко впервые публично обратился к Панеттьери с момента их разрыва
Бокс Профессиональный бокс
23 апреля 13:44
5
В Международном Олимпийском комитете рассказали о роли Бубки в решении отстранить россиян и белорусов от спорта
В Международном Олимпийском комитете рассказали о роли Бубки в решении отстранить россиян и белорусов от спорта
Olympics
22 апреля 16:05
8
«Ненавижу!» Рашисты обстреляли район в Николаеве, где выросла Харлан
«Ненавижу!» Рашисты обстреляли район в Николаеве, где выросла Харлан
Фехтование
24 апреля 09:44
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Бокс Профессиональный бокс
26 апреля 11:20
18
Усик рассказал будет ли драться с победителем боя Фьюри-Уайт
Усик рассказал будет ли драться с победителем боя Фьюри-Уайт
Бокс Профессиональный бокс
22 апреля 09:58
Усик заявил о прекращении общения с прессой
Усик заявил о прекращении общения с прессой
Бокс Профессиональный бокс
22 апреля 10:26
Все новости