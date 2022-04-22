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Хоккей. Чемпионат мира U20. Финляндия - Германия

«Барселона» уступила «Баварии», «Милан» сравнял счет в серии с «Эфесом»

Результаты и обзоры четвертьфинальных матчей Евролиги
Баскетбол Еврокубки
09:00
«Барселона» уступила «Баварии», «Милан» сравнял счет в серии с «Эфесом»
Фото: twitter.com/FCBBasketball

Евролига. Плей-офф. 1/4 финала

«Барселона» – «Бавария» 75:90 (18:23, 17:25, 21:19, 19:23) Счет в серии – 1:1

«Барселона»: Лапровиттола (16), Миротич (16), Калатес (13 + 8 передач), Абринес (5), Шанлы (2) – старт; Курич (9), Дэвис (8), Хэйс (4), Экзам (2), Йокубайтис (0), Мартинес (0), Шмитс (0).

«Бавария»: Томас (25 + 7 подборов), Уайлер-Бэбб (12 + 8 подборов), Джедович (6), Лучич (5), Радошевич (0) – старт; Обст (15), Ярамаз (11), Рубит (10 + 8 подборов), Хантер (4), Шишко (2), Джордж (0).

«Милан» – «Эфес» 73:66 (19:17, 14:16, 20:19, 20:14) Счет в серии – 1:1

«Милан»: Шилдс (21 + 8 подборов), Родригес (17), Холл (6), Бентил (5), Хайнс (5) – старт; Тарчевски (7), Дэниелс (6), Дилэйни (3), Риччи (3), Альвити (0), Билига (0).

«Анадолу Эфес»: Ларкин (19), Морман (4), Данстон (4 + 4 блок-шота), Андерсон (2), Симон (2) – старт; Мицич (18), Брайант (7), Пляйсс (5), Синглтон (3), Бобуа (2).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Результаты (Евролига) Барселона (баскетбол) Бавария (баскетбол) Анадолу Эфес Милан (баскетбол)

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