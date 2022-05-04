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«Барселона» в решающем матче серии обыграла «Баварию» и вышла в Финал четырех Евролиги

Каталонцы на своей площадке не без проблем переиграли своего соперника
Баскетбол Еврокубки
07:53
«Барселона» в решающем матче серии обыграла «Баварию» и вышла в Финал четырех Евролиги
«Барселона» – «Бавария» / Фото - spiegel.de
Каталонская «Барселона» со счетом 81:72 переиграла мюнхенскую «Баварию» в решающем пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги и вышла в Финал четырех.
Евролига. Плей-офф, 1/4 финала. 5-й матч

«Барселона» – «Бавария» 81:72 (18:19, 13:18, 29:15, 21:20), счет в серии 3:2

«Барселона»: Лапровиттола (26), Миротич (20), Калатес (10), Дэвис (8), Хэйс (0) – старт; Абринес (8 + 7 подборов), Йокубайтис (5), Экзам (2), Шмитс (2), Курич (0), Шанлы (0)

«Бавария»: Уайлер-Бэбб (10), Лучич (6 + 10 подборов), Рубит (2), Джедович (0), Радошевич (0) – старт; Хантер (18), Ярамаз (17), Шишко (8), Томас (6), Обст (5), Джордж (0)

Напомним, в Финал четырех также вышли испанский «Реал» и турецкий «Анадолу». Последний участник определится в пятом поединке между греческим «Олимпиакосом» и французским «Монако».
Владимир Кириченко
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Теги

Евролига Результаты (Евролига) Барселона (баскетбол) Бавария (баскетбол)

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