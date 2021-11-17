«Баскония» победила «Црвену», прервав серию поражений, «Реал» обыграл АСВЕЛ
Евролига. Регулярный чемпионат
«Жальгирис» Литва – «Панатинаикос» Греция 76:69 (20:12, 23:25, 17:15, 16:17)
«Жальгирис»: Кавано (12 + 9 подборов), Блажевич (10), Стрелниекс (9), Калниетис (5), З. Драгич (5) – старт; Милакнис (13), Улановас (11), Гиффи (5), Лекавичюс (2), Т. Уэбстер (2), Нибо (2).
«Панатинаикос»: Мэйкон (21 + 5 потерь), Папапетру (10), Уайт (7), Папаяннис (7), Перри (5) – старт; Сент-Рос (7), Каселакис (6), Феррелл (3), Эванс (2), Флойд (1).
АСВЕЛ Франция – «Реал» Испания 74:87 (24:33, 19:18, 11:16, 20:20)
АСВЕЛ: Окобо (26 + 6 передач), Джонс (12), Лакомб (9), Гист (6), Каюди (0) – старт; Озетковски (14), Стразель (3), Найт (2), К. Адетокумбо (2), Фалль (0).
«Реал»: Козюр (25), Ябуселе (18), Тавареш (12 + 10 подборов), Ханга (5 + 6 передач), Абальде (4) – старт; Руди Фернандес (9), Пуарье (6), Серхио Юль (3), Вукчевич (3), Эртель (2), Нуньес (0).
«Бавария» Германия – «Фенербахче» Турция 71:63 (22:12, 13:18, 12:9, 24:24)
«Бавария»: Лучич (22 + 7 подборов), Уолден (16), Рубит (13), Томас (6), Хиллиард (2) – старт; Хантер (6), Обст (3), Уайлер-Бэбб (3), Ярамаз (0).
«Фенербахче»: Гудурич (16), Веселы (12 + 7 подборов), Букер (10), Пьер (4), Хенри (3) – старт; Полонара (8), Хазер (5), Махмутоглу (3), Де Коло (2), Акпынар (0), Шайок (0), Дювериоглу (0).
«Баскония» Испания – «Црвена Звезда» Сербия 93:74 (25:22, 30:10, 13:21, 25:21)
«Баскония»: Инок (23 + 11 подборов), Гедрайтис (21), Болдуин (14), Седекерскис (9), Грэйнджер (4) – старт; Фонтеккьо (9 + 7 передач), Нноко (8), Маринкович (5), Питерс (0 + 7 передач).
«Црвена Звезда»: Добрич (11), Кузмич (10 + 8 подборов), Маркович (2), Давидовац (2), Калинич (0) – старт; Иванович (21 + 7 передач), Цирбес (12), Холлинз (11), Ускокович (3), Лазич (2), Лазаревич (0), Симонович (0).
Результаты матчей предыдущего игрового дня.