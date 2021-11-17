«Баскония» победила «Црвену», прервав серию поражений, «Реал» обыграл АСВЕЛ

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02:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 92:98 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сакраменто Кингз 107:129 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Нью-Орлеан Пеликанс 105:100 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 129:111 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 92:84 Окончен
03:00 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 111:103 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Хьюстон Рокетс 136:102 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Финикс Санс 96:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Майами Хит 90:103 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Торонто Рэпторс 118:113 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Чикаго Буллз 103:121 Окончен
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18:00 Кривбасс - Прометей 58:71 Окончен
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05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 106:92 Окончен
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02:30 Бруклин Нетс - Голден Стэйт Уорриорз 99:117 Окончен
05:00 Юта Джаз - Филадельфия Севенти Сиксерс 120:85 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 106:92 Окончен
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Милуоки Бакс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
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18:00 Химик - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Будивельник -:- Запланирован

«Баскония» победила «Црвену», прервав серию поражений, «Реал» обыграл АСВЕЛ

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Баскетбол Еврокубки
07:24
«Баскония» победила «Црвену», прервав серию поражений, «Реал» обыграл АСВЕЛ
Баскония - Цверна Звезда / фото - Евролига

Евролига. Регулярный чемпионат

«Жальгирис» Литва – «Панатинаикос» Греция 76:69 (20:12, 23:25, 17:15, 16:17)

«Жальгирис»: Кавано (12 + 9 подборов), Блажевич (10), Стрелниекс (9), Калниетис (5), З. Драгич (5) – старт; Милакнис (13), Улановас (11), Гиффи (5), Лекавичюс (2), Т. Уэбстер (2), Нибо (2).

«Панатинаикос»: Мэйкон (21 + 5 потерь), Папапетру (10), Уайт (7), Папаяннис (7), Перри (5) – старт; Сент-Рос (7), Каселакис (6), Феррелл (3), Эванс (2), Флойд (1).

АСВЕЛ Франция – «Реал» Испания 74:87 (24:33, 19:18, 11:16, 20:20)

АСВЕЛ: Окобо (26 + 6 передач), Джонс (12), Лакомб (9), Гист (6), Каюди (0) – старт; Озетковски (14), Стразель (3), Найт (2), К. Адетокумбо (2), Фалль (0).

«Реал»: Козюр (25), Ябуселе (18), Тавареш (12 + 10 подборов), Ханга (5 + 6 передач), Абальде (4) – старт; Руди Фернандес (9), Пуарье (6), Серхио Юль (3), Вукчевич (3), Эртель (2), Нуньес (0).

«Бавария» Германия – «Фенербахче» Турция 71:63 (22:12, 13:18, 12:9, 24:24)

«Бавария»: Лучич (22 + 7 подборов), Уолден (16), Рубит (13), Томас (6), Хиллиард (2) – старт; Хантер (6), Обст (3), Уайлер-Бэбб (3), Ярамаз (0).

«Фенербахче»: Гудурич (16), Веселы (12 + 7 подборов), Букер (10), Пьер (4), Хенри (3) – старт; Полонара (8), Хазер (5), Махмутоглу (3), Де Коло (2), Акпынар (0), Шайок (0), Дювериоглу (0).

«Баскония» Испания – «Црвена Звезда» Сербия 93:74 (25:22, 30:10, 13:21, 25:21)

«Баскония»: Инок (23 + 11 подборов), Гедрайтис (21), Болдуин (14), Седекерскис (9), Грэйнджер (4) – старт; Фонтеккьо (9 + 7 передач), Нноко (8), Маринкович (5), Питерс (0 + 7 передач).

«Црвена Звезда»: Добрич (11), Кузмич (10 + 8 подборов), Маркович (2), Давидовац (2), Калинич (0) – старт; Иванович (21 + 7 передач), Цирбес (12), Холлинз (11), Ускокович (3), Лазич (2), Лазаревич (0), Симонович (0).

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

 

Михаил Рыбак
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Евролига

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