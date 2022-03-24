«Баскония» разобралась с «Фенербахче», «Монако» крупно обыграло «Олимпиакос»
Евролига. Регулярный чемпионат
«Жальгирис» – АСВЕЛ 68:72 (17:15, 15:18, 15:16, 21:23)
«Жальгирис»: Улановас (15), Кавано (8), Нибо (4), Лукошюнас (3), Стрелниекс (0) – старт;Милакнис (11), Лекавичюс (10), Янкунас (10), Гиффи (5), Ловернь (2), Т. Уэбстер (0), Блажевич (0).
АСВЕЛ: Окобо (21 + 5 потерь), Джонс (16), Вембаняма (14 + 5 блок-шотов), Лайти (5),Гист (4) – старт; Фалль (8), Найт (4), Дьо (0), Стразель (0), Каюди (0).
«Баскония» – «Фенербахче» 77:62 (20:19, 12:21, 22:13, 23:9)
«Баскония»: Болдуин (24 + 6 передач), Питерс (16), Гедрайтис (12), Фонтеккьо (10),Костелло (3) – старт; Инок (12), Грэйнджер (0), Куруц (0), Маринкович (0),Седекерскис (0).
«Фенербахче»: Букер (9), Де Коло (8), Пьер (4), Хенри (3), Флойд (2) – старт; Гудурич (15),Веселы (15), Хазер (4), Полонара (2), Махмутоглу (0), Шайок (0).
«Монако» – «Олимпиакос» 92:72 (19:22, 29:9, 23:20, 21:21)
«Монако»: Джеймс (25), Диалло (9), Томас (5), Вестерманн (3), Бутсьель (0) – старт;Бэйкон (15), Ли (13), Холл (12), Мотум (8), Мотеюнас (2), Уаттара (0).
«Олимпиакос»: Фалль (18), Везенков (12), Дорси (10), Уолкап (3), Папаниколау (2) – старт;Маккиссик (5), Жан-Шарль (2), Слукас (1), Ларендзакис (0), Принтезис (0),Мартин (0).
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