Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Орландо Мэджик - Детройт Пистонс 120:134 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (5 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:30 Атланта Хоукс - Мемфис Гриззлис 120:105 Окончен
02:00 Майами Хит - Оклахома-Сити Тандер 120:108 Окончен
02:30 Сан-Антонио Сперс - Нью-Орлеан Пеликанс 91:124 Окончен
03:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 121:92 Окончен
23:00 Миннесота Тимбервулвс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
14:10
Гандбол. Евро-2022. Мужчины. Португалия - Венгрия

«Баскония» с дабл-даблом Болдуина обыграла «Альбу», «Црвена Звезда» уступила «Барселоне»

Результаты матчей 30-го тура Евролиги
Баскетбол Еврокубки
10:07
«Баскония» с дабл-даблом Болдуина обыграла «Альбу», «Црвена Звезда» уступила «Барселоне»
Фото: пресс-служба Басконии

Евролига. Регулярный чемпионат

«Баскония» – «Альба» 85:68 (21:19, 23:12, 20:29, 21:8)

«Баскония»: Гедрайтис (22), Болдуин (16 + 7 подборов + 10 передач), Фонтеккьо (12), Костелло (9 + 7 подборов), Питерс (3) – старт; Маринкович (10), Седекерскис (7), Инок (6), Куруц (0), Райесте (0).

«Альба»: Смит (16), Блатт (10 + 6 передач), Лэммерс (8), Делов (2), Сикма (2) – старт; да Силва (13 + 7 подборов), Маттиссек (8), Зусман (4), Шнайдер (3), Кумадже (2).

«Барселона» – «Црвена Звезда» 82:70 (22:15, 25:17, 18:19, 17:19)

«Барселона»: Миротич (19), Экзам (13), Шмитс (8), Калатес (6 + 7 передач), Лапровиттола (3) – старт; Дэвис (12), Йокубайтис (10), Хэйс (4), Курич (3), Абринес (2), Ннаджи (2), Мартинес (0).

«Црвена Звезда»: Добрич (17), Митрович (9), Калинич (5), Уолтерс (4), Давидовац (2) – старт; Иванович (13), Маркович (7), Кузмич (5), Лазаревич (4), Уайт (4), Лазич (0).

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Результаты (Евролига)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Олимпиакос» в последней четверти вырвал победу у «Жальгириса»
«Олимпиакос» в последней четверти вырвал победу у «Жальгириса»
Баскетбол Еврокубки
16 марта 09:59
«Жальгирис» в цветах украинского флага обыграл «Барселону»
«Жальгирис» в цветах украинского флага обыграл «Барселону»
Баскетбол Еврокубки
12 марта 08:00

Новости: Баскетбол

«Баскония» с дабл-даблом Болдуина обыграла «Альбу», «Црвена Звезда» уступила «Барселоне»
«Баскония» с дабл-даблом Болдуина обыграла «Альбу», «Црвена Звезда» уступила «Барселоне»
Еврокубки
10:07
«Торонто» без Михайлюка уступил «Лейкерс», «Бостон» разгромил «Сакраменто» без Леня
«Торонто» без Михайлюка уступил «Лейкерс», «Бостон» разгромил «Сакраменто» без Леня
НБА
08:31
Кемба Уокер может вернуться в «Шарлотт»
Кемба Уокер может вернуться в «Шарлотт»
НБА
18 марта 19:50
«Жальгирис» уступил «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» одержал разгромную победу над «Панатинаикосом»
«Жальгирис» уступил «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» одержал разгромную победу над «Панатинаикосом»
Еврокубки
18 марта 07:50
«Детройт» благодаря 51 пункту Бея разобрался с «Орландо»
«Детройт» благодаря 51 пункту Бея разобрался с «Орландо»
НБА
18 марта 07:20
Леброн Джеймс: «В этом году мое терпение проходит более серьезную проверку по сравнению с последними»
Леброн Джеймс: «В этом году мое терпение проходит более серьезную проверку по сравнению с последними»
НБА
17 марта 11:30
«Лейкерс» крупно проиграли «Миннесоте», «Голден Стэйт» не справился с «Бостоном»
«Лейкерс» крупно проиграли «Миннесоте», «Голден Стэйт» не справился с «Бостоном»
НБА
17 марта 08:00
«Олимпиакос» в последней четверти вырвал победу у «Жальгириса»
«Олимпиакос» в последней четверти вырвал победу у «Жальгириса»
Еврокубки
16 марта 09:59
60 очков Ирвинга помогли «Бруклину» разбить «Орландо», «Финикс» обыграл «Нью-Орлеан»
60 очков Ирвинга помогли «Бруклину» разбить «Орландо», «Финикс» обыграл «Нью-Орлеан»
НБА
16 марта 08:08
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Бокс Профессиональный бокс
16 марта 20:50
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
17 марта 16:45
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Хоккей Хоккейная Суперлига
18 марта 12:00
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
18 марта 09:02
1
Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 марта 16:17
Точно война путина, а не россиян? Во время матча чемпионата россии команды сформировали символ вторжения в Украину
Точно война путина, а не россиян? Во время матча чемпионата россии команды сформировали символ вторжения в Украину
Хоккей с мячом
12 марта 22:20
Все новости