«Баскония» с дабл-даблом Болдуина обыграла «Альбу», «Црвена Звезда» уступила «Барселоне»
Евролига. Регулярный чемпионат
«Баскония» – «Альба» 85:68 (21:19, 23:12, 20:29, 21:8)
«Баскония»: Гедрайтис (22), Болдуин (16 + 7 подборов + 10 передач), Фонтеккьо (12), Костелло (9 + 7 подборов), Питерс (3) – старт; Маринкович (10), Седекерскис (7), Инок (6), Куруц (0), Райесте (0).
«Альба»: Смит (16), Блатт (10 + 6 передач), Лэммерс (8), Делов (2), Сикма (2) – старт; да Силва (13 + 7 подборов), Маттиссек (8), Зусман (4), Шнайдер (3), Кумадже (2).
«Барселона» – «Црвена Звезда» 82:70 (22:15, 25:17, 18:19, 17:19)
«Барселона»: Миротич (19), Экзам (13), Шмитс (8), Калатес (6 + 7 передач), Лапровиттола (3) – старт; Дэвис (12), Йокубайтис (10), Хэйс (4), Курич (3), Абринес (2), Ннаджи (2), Мартинес (0).
«Црвена Звезда»: Добрич (17), Митрович (9), Калинич (5), Уолтерс (4), Давидовац (2) – старт; Иванович (13), Маркович (7), Кузмич (5), Лазаревич (4), Уайт (4), Лазич (0).
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