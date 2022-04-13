«Даллас», несмотря на трипл-дабл Дончича, проиграл «Кливленду», «Майами» без Батлера уступил «Денверу»
Батлер может покинуть «Майами» летом
В случае неудачного выступления клуба в плей-офф вероятность ухода форварда повышается
Джимми Батлер / фото - nba.com
The Athletic сообщает о том, что звездный форвард «Майами» Джимми Батлер может покинуть клуб летом.
«Игроки других команд предполагают, что Батлеру надоест культура «Хит» и он запросит обмен, если команда ничего не выиграет этой весной».
В прошлом сезоне «Майами» неудачно выступили в постсезоне, проиграв в первом раунде будущему чемпиону НБА «Милуоки Бакс».
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