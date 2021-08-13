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Батюм подписал новый контракт с «Клипперс»

Соглашение рассчитано на два года
Баскетбол НБА
21:15
Батюм подписал новый контракт с «Клипперс»
Николя Батюм / фото - parlons-basket.com

«Клипперс» объявили о подписании нового контракта со свободным агентом Николя Батюмом (32 года, 203 см). Детали соглашения не раскрываются.

Ранее инсайдеры сообщали, что стороны договорились о контракте на два года. Форвард будет получать 3,2 миллиона в год.

Француз пришел в «Клипперс» в прошлом году, проведя до этого пять сезонов за «Шарлотт». В минувшем сезоне он набирал 8,1 очка, 4,7 подбора, 2,2 передачи и 1,0 перехвата.

«Лос-Анджелес Клипперс» объявили о продлении контракта с лидером коллектива Каваем Леонардом.

Рене Тер Велде
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Лос-Анджелес Клипперс

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