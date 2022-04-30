«Бавария» сравняла счет в серии с «Барселоной», «Монако» обыграл «Олимпиакос»
Евролига. Плей-офф. 1/4 финала
«Бавария» – «Барселона» 59:52 (18:12, 18:13, 14:9, 9:18) Счет в серии – 2:2
«Бавария»: Уайлер-Бэбб (12 + 8 подборов), Лучич (8), Рубит (7), Обст (2), Радошевич (0) – старт; Хантер (9), Томас (7), Ярамаз (6), Шиллинг (4), Шишко (2), Джедович (2).
«Барселона»: Миротич (7), Лапровиттола (5), Шанлы (5), Калатес (3), Хэйс (2) – старт; Абринес (12), Йокубайтис (8), Курич (5), Экзам (2), Дэвис (2 + 11 подборов), Шмитс (1), Мартинес (0).
«Монако» – «Олимпиакос» 78:77 (19:19, 19:23, 27:19, 13:16) Счет в серии – 2:2
«Монако»: Джеймс (18), Томас (16), Мотеюнас (5), Вестерманн (0), Уаттара (0) – старт; Бэйкон (21), Холл (14 + 10 подборов), Ли (4), Анджушич (0), Мотум (0).
«Олимпиакос»: Везенков (17 + 8 подборов), Папаниколау (13), Фалль (11 + 8 подборов), Дорси (7), Уолкап (6) – старт; Слукас (19), Принтезис (3), Жан-Шарль (1), Лунцис (0), Маккиссик (0).
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