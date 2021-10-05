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Бекстейдж матча за Суперкубок. В этом поединке было все

Дедпул и Супермен, фристайл Героев площадок и Smoove
Баскетбол Суперлига
17:00
Бекстейдж матча за Суперкубок. В этом поединке было все
Фото - XSPORT

22 сентября в Киеве прошел матч за Суперкубок Украины. Чемпион страны «Прометей» встречался с обладателем Кубка «Будивельником».

Корреспондент XSPORT Игорь Киричок посетил поединок и снял крутой ролик:

Обязательно досмотрите это видео до конца чтобы увидеть, что происходит в раздевалке обладателя Суперкубка после матча. Кроме двух лучших команд Украины я вам покажу, кто еще выходил на паркет показать болельщикам Дворца Спорта свой скилл. Команда баскетбольных фристайлеров Герои площадок, во главе с первым украинцем из Harlem Globetrotters, Димой Smoove Кривенко в перерыве показали яркие финты с мячом, и рассказали за кем из баскетболистов стоит следить в этом матче.

После команда черлидерш Red Foxes зажгли на паркете синхронными танцами. И изюминкой этого матча стал Дедпул. Да-да, супергерой комиксов Marvel приехал на матч, чтобы поддержать любимую команду. Кроме Дедпула, перед матчем я поспрашивал болельщиков за кого те будут болеть. Результат этого опроса вас удивит. Комментатор Телеканала XSPORT подделился своим авторитетным мнением о проходящем матче.

Приятного просмотра.

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Будивельник Прометей

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