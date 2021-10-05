Бекстейдж матча за Суперкубок. В этом поединке было все

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22 сентября в Киеве прошел матч за Суперкубок Украины. Чемпион страны «Прометей» встречался с обладателем Кубка «Будивельником».

Корреспондент XSPORT Игорь Киричок посетил поединок и снял крутой ролик:

После команда черлидерш Red Foxes зажгли на паркете синхронными танцами. И изюминкой этого матча стал Дедпул. Да-да, супергерой комиксов Marvel приехал на матч, чтобы поддержать любимую команду. Кроме Дедпула, перед матчем я поспрашивал болельщиков за кого те будут болеть. Результат этого опроса вас удивит. Комментатор Телеканала XSPORT подделился своим авторитетным мнением о проходящем матче.

Приятного просмотра.