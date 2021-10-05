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Бекстейдж матча за Суперкубок. В этом поединке было все
Дедпул и Супермен, фристайл Героев площадок и Smoove
Фото - XSPORT
22 сентября в Киеве прошел матч за Суперкубок Украины. Чемпион страны «Прометей» встречался с обладателем Кубка «Будивельником».
Корреспондент XSPORT Игорь Киричок посетил поединок и снял крутой ролик:
Обязательно досмотрите это видео до конца чтобы увидеть, что происходит в раздевалке обладателя Суперкубка после матча. Кроме двух лучших команд Украины я вам покажу, кто еще выходил на паркет показать болельщикам Дворца Спорта свой скилл. Команда баскетбольных фристайлеров Герои площадок, во главе с первым украинцем из Harlem Globetrotters, Димой Smoove Кривенко в перерыве показали яркие финты с мячом, и рассказали за кем из баскетболистов стоит следить в этом матче.
После команда черлидерш Red Foxes зажгли на паркете синхронными танцами. И изюминкой этого матча стал Дедпул. Да-да, супергерой комиксов Marvel приехал на матч, чтобы поддержать любимую команду. Кроме Дедпула, перед матчем я поспрашивал болельщиков за кого те будут болеть. Результат этого опроса вас удивит. Комментатор Телеканала XSPORT подделился своим авторитетным мнением о проходящем матче.
Приятного просмотра.
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