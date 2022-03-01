Инсайдер: «Бен Симмонс хочет покинуть «Филадельфию» из-за морального истощения»
Бен Симмонс не готов возобновить тренировки
Разыгрывающий испытывают проблемы со здоровьем
Бен Симмонс / фото - Getty Images
Разыгрывающий защитник «Бруклина» Бен Симмонс не готов возобновить тренировки из-за проблем со спиной.
Симмонс точно не сможет полноценно тренироваться до конца этой недели. В «Бруклине» пока не знают, когда австралиец будет готов дебютировать за команду.
Бен Симмонс оказался в «Бруклине» в результате обмена между «Филадельфией 76» и «Нетс». Разыгрывающий не выходил на площадку в нынешнем сезоне НБА.
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