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Бен Симмонс не готов возобновить тренировки

Разыгрывающий испытывают проблемы со здоровьем
Баскетбол НБА
09:30
Бен Симмонс не готов возобновить тренировки
Бен Симмонс / фото - Getty Images

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Бен Симмонс не готов возобновить тренировки из-за проблем со спиной.

Симмонс точно не сможет полноценно тренироваться до конца этой недели. В «Бруклине» пока не знают, когда австралиец будет готов дебютировать за команду.

Бен Симмонс оказался в «Бруклине» в результате обмена между «Филадельфией 76» и «Нетс». Разыгрывающий не выходил на площадку в нынешнем сезоне НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Бен Симмонс Бруклин Нетс

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