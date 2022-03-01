Бен Симмонс не готов возобновить тренировки

Разыгрывающий испытывают проблемы со здоровьем

Бен Симмонс / фото - Getty Images

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Бен Симмонс не готов возобновить тренировки из-за проблем со спиной.

Симмонс точно не сможет полноценно тренироваться до конца этой недели. В «Бруклине» пока не знают, когда австралиец будет готов дебютировать за команду.

Бен Симмонс оказался в «Бруклине» в результате обмена между «Филадельфией 76» и «Нетс». Разыгрывающий не выходил на площадку в нынешнем сезоне НБА.