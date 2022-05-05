Бен Симмонс не готов возобновить тренировки
Бен Симмонс перенесет операцию на спине
«Бруклин» ожидает, что защитник будет готов к старту тренировочного лагеря
Бен Симмонс / фото - marca.com
Разыгрывающему защитнику «Бруклина» Бену Симмонсу предстоит операция на спине, сообщает NBA.
Команда ожидает, что австралиец будет полностью готов и здоров к старту тренировочного лагеря «Нетс».
Бен Симмонс оказался в «Бруклине» в результате обмена между «Филадельфией 76» и «Нетс». Разыгрывающий не выходил на площадку в нынешнем сезоне НБА.
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