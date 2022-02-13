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Без Леня и Михайлюка. «Торонто» обидно проиграл «Денверу», «Вашингтон» не смог остановить «Сакраменто»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Баскетбол НБА
13 февраля 08:53
Без Леня и Михайлюка. «Торонто» обидно проиграл «Денверу», «Вашингтон» не смог остановить «Сакраменто»
Торонто - Дэнвер / фото - Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Шарлотт» – «Мемфис» 118:125 (15:36, 28:38, 32:25, 43:26)

«Шарлотт»: Розир (35 + 10 подборов + 9 передач), Болл (25), Бриджес (8), Убре (8), Пламли (4 + 12 подборов + 6 передач) – старт; Харрелл (20 + 9 подборов), Букнайт (12), Вашингтон (4), Тор (2).

«Мемфис»: Морэнт (26 + 6 передач), Бэйн (25 + 7 потерь), Джарен Джексон (18 + 10 подборов), Адамс (15 + 11 подборов), Уильямс (4) – старт; Кларк (16), Мелтон (9 + 7 подборов), Кончар (8), Андерсон (2 + 7 подборов + 6 передач), Джонс (2).

«Вашингтон» – «Сакраменто» 110:123 (29:24, 36:35, 23:33, 22:31)

«Вашингтон»: Кузма (22 + 8 подборов + 7 передач), Кисперт (20 + 6 передач), Брайант (13), Колдуэлл-Поуп (11), Нето (10) – старт; Хатимура (13), Авдия (10), Смит (9), Гилл (2), Кэри (0).

«Сакраменто»: Фокс (26), Барнс (21), Харклесс (17 + 8 подборов), Сабонис (16 + 11 подборов + 7 передач), Дж. Холидэй (12) – старт; Мету (10 + 7 подборов), Митчелл (8), Дивинченцо (7), Холмс (6).

«Новый Орлеан» – «Сан-Антонио» 114:124 (33:37, 20:22, 29:39, 32:26)

«Новый Орлеан»: Макколлум (36 + 11 подборов + 6 потерь), Ингрэм (22), Валанчюнас (17 + 12 подборов), Джонс (13), Грэм (0) – старт; Кларк (6), Маршалл (6), Альварадо (6), Эрнангомес (4), Хэйс (4), Темпл (0).

«Сан-Антонио»: Мюррэй (31 + 7 подборов + 12 передач), Джонсон (16), Макдермотт (15), Васселл (14), Пелтль (7 + 11 подборов + 4 блок-шота) – старт; Уокер (17), Лэндейл (10), Примо (9), Джонс (5), Кейкок (0).

«Филадельфия» – «Кливленд» 103:93 (36:23, 22:28, 22:20, 23:22)

«Филадельфия»: Эмбиид (40 + 14 подборов + 10 передач), Макси (16), Харрис (11), Грин (6), Тайбулл (6 + 6 перехватов) – старт; Коркмаз (9), Рид (6 + 7 подборов), Милтон (6), Ньянг (3), Джо (0).

«Кливленд»: Гарлэнд (27 + 6 потерь), Аллен (13), Мобли (11 + 8 подборов), Уэйд (10), Окоро (5) – старт; Осман (12), Леверт (11 + 6 передач), Лав (2), Стивенс (2), Гудвин (0), Дэвис (0).

«Торонто» – «Денвер» 109:110 (25:31, 32:25, 29:27, 23:27)

«Торонто»: Сиакам (35 + 10 подборов + 7 передач), Ванвлит (25), Барнс (17), Трент (11), Ануноби (9) – старт; Бэнтон (4), Берч (4), Буше (4), Ачиува (0).

«Денвер»: Йокич (28 + 15 подборов + 6 передач), Грин (19), Гордон (13), Хайлэнд (11), Бартон (10) – старт; Грин (8), Форбс (7), Кампаццо (6), Казинс (4), Риверс (4).

«Чикаго» – «Оклахома-Сити» 106:101 (22:29, 28:25, 31:26, 25:21)

«Чикаго»: Дерозан (38), Вучевич (31 + 15 подборов + 6 потерь), Уайт (16 + 9 подборов), Досунму (12 + 8 подборов + 9 передач), Браун (0 + 11 подборов) – старт; М. Хилл (6), Джонс (3), Томас (0), Кук (0), Брэдли (0).

«Оклахома-Сити»: Дорт (31), Бэйзли (17 + 8 подборов), Гидди (11 + 12 подборов + 10 передач), Мэнн (8), Роби (7) – старт; Уильямс (12), Покушевски (7), Уиггинс (5), Джером (3), Уотерс (0).

«Майами» – «Бруклин» 115:111 (26:26, 38:32, 27:18, 24:35)

«Майами»: Адебайо (19 + 14 подборов + 5 потерь), Робинсон (17), Лаури (13 + 6 передач), Батлер (13), Такер (10 + 8 подборов) – старт; Хирро (15 + 7 подборов), Винсент (11), Струс (9), Дедмон (8).

«Бруклин»: Ирвинг (29), Эдвардс (13), Браун (11), Миллс (9), Гриффин (8) – старт; Томас (22), Шарп (10 + 12 подборов), Джонсон (9), Картер (0), Дьюк (0).

«Даллас» – «Клипперс» 97:99 (26:23, 22:26, 19:21, 30:29)

«Даллас»: Дончич (45 + 15 подборов + 8 передач + 7 потерь), Брансон (22), Буллок (17), Пауэлл (6 + 9 подборов), Финни-Смит (3) – старт; Грин (2), Ниликина (2), Клебер (0 + 8 подборов), Берк (0).

«Клипперс»: Джексон (24 + 8 передач), Мэнн (21 + 9 подборов), М-с Моррис (20), Зубац (11 + 10 подборов + 6 передач), Батюм (0) – старт; Коффи (11), Кеннард (5), Ковингтон (5), Хартенштайн (2).

«Голден Стэйт» – «Лейкерс» 117:115 (32:26, 33:36, 30:32, 22:21)

«Голден Стэйт»: Томпсон (33), Карри (24 + 8 передач), Уиггинс (19), Куминга (18 + 9 подборов), Луни (3 + 12 подборов) – старт; Пул (11), Ли (6), Портер (2 + 7 подборов), Бьелица (1), Пэйтон (0), Тоскано-Андерсон (0).

«Лейкерс»: Джеймс (26 + 15 подборов + 8 передач), Уэстбрук (19 + 7 подборов), Дэвис (16 + 7 подборов), Брэдли (8), Джонсон (4) – старт; Хортон-Такер (17 + 7 подборов), Ривз (13), Монк (12), Ариза (0).

«Финикс» – «Орландо» 132:105 (36:26, 31:27, 33:25, 32:27)

«Финикс»: Букер (26), Эйтон (17 + 10 подборов), Бриджес (14), Краудер (11 + 7 подборов), Пол (10 + 15 передач) – старт; Крэйг (14), А. Холидэй (10), К. Джонсон (10), Пэйтон (10 + 9 передач), Макги (8 + 7 подборов), Бийомбо (2), Уэйнрайт (0).

«Орландо»: Саггс (20 + 10 передач), Энтони (17), Картер (14 + 11 подборов), Ф. Вагнер (12), Бамба (6 + 7 подборов) – старт; Окики (15 + 10 подборов), Росс (13), Скофилд (2), Харрис (2), Браздейкис (2), Р. Лопес (2).

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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