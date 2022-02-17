Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Баскетбол (6 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Майами Хит - Даллас Маверикс 99:107 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис 109:121 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс 103:96 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Харьковские Соколы - Прометей 98:73 Окончен
19:00 Харьковские Соколы - Химик -:- Отменен
19:00 БК Тернополь - БК Запорожье 87:70 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (3 события из 14) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
19:00 Днепр - БК Одесса -:- Запланирован
19:00 Николаев - Будивельник -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован
Сейчас в эфире
16:00
Бокс. Александр Усик - Даниэль Брюэр
16:00
Футзал. Parimatch Экстра-лига. Продэксим - Viva Cup

Без Михайлюка и Леня. «Торонто» победил «Миннесоту», «Сакраменко» не справился с напором «Чикаго»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Баскетбол НБА
08:20
Без Михайлюка и Леня. «Торонто» победил «Миннесоту», «Сакраменко» не справился с напором «Чикаго»
«Торонто» победил «Миннесоту» / фото - Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Орландо» – «Атланта» 109:130 (25:37, 28:35, 29:32, 27:26)

«Орландо»: Энтони (23 + 7 подборов), Саггс (19), Ф. Вагнер (12), Бамба (11 + 9 подборов), Картер (10 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Харрис (9), Скофилд (8), Окики (7), Браздейкис (6), Росс (4).

«Атланта»: Янг (22 + 6 передач), Хертер (15), Хантер (14), Галлинари (11), Капела (8 + 9 подборов) – старт; Богданович (23 + 6 передач), Оконгву (12), Райт (10), Уильямс (9), Дженг (3), Нокс (3), Джонсон (0), Мэйс (0), Луваву-Кабарро (0).

«Бостон» – «Детройт» 111:112 (25:23, 27:25, 31:36, 28:28)

«Бостон»: Браун (31 + 6 передач), Тейтум (22 + 7 потерь), Хорфорд (19 + 7 подборов + 7 передач), Г. Уильямс (17), Уайт (9 + 6 передач) – старт; Несмит (5), Тайс (4), Притчард (4).

«Детройт»: Грант (24), Каннингем (20 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Бей (20 + 11 подборов + 6 передач), Стюарт (12), Джозеф (5) – старт; Олиник (15), Бэгли (6), Диалло (6), Хэйс (4), Макгрудер (0).

«Индиана» – «Вашингтон» 113:108 (25:25, 31:26, 28:25, 29:32)

«Индиана»: Халибертон (21 + 14 передач), Тэйлор (18 + 9 подборов), Бриссетт (17), Хилд (15 + 7 передач), Смит (8) – старт; Томпсон (17), Стивенсон (11), Вашингтон (6).

«Вашингтон»: Колдуэлл-Поуп (27), Кузма (26 + 15 подборов + 6 передач), Нето (10 + 8 передач), Кисперт (9 + 5 потерь), Брайант (4 + 7 подборов) – старт; Авдия (14 + 7 подборов), Смит (10), Гилл (5), Уинстон (3), Тодд (0).

«Нью-Йорк» – «Бруклин» 106:111 (38:18, 27:26, 22:29, 19:38)

«Нью-Йорк»: Рэндл (31 + 10 подборов), Фурнье (16), Уокер (9), Граймс (8), Робинсон (2 + 7 подборов) – старт; Куикли (18), Топпин (8), Гибсон (6 + 8 подборов), Реддиш (5), Беркс (3).

«Бруклин»: Сет Карри (20 + 6 передач), Джонсон (14 + 7 подборов), Драммонд (11 + 19 подборов), Браун (9), Миллс (8) – старт; Томас (21), Олдридж (18 + 10 подборов), Гриффин (8), Картер (2), Эдвардс (0).

«Мемфис» – «Портленд» 119:123 (32:36, 25:32, 33:26, 29:29)

«Мемфис»: Морэнт (44 + 11 передач), Бэйн (30), Джарен Джексон (7), Уильямс (6), Адамс (2) – старт; Кларк (12 + 10 подборов), Мелтон (9), Джонс (4), Кончар (3), Андерсон (2).

«Портленд»: Нуркич (32 + 8 подборов), Саймонс (31 + 6 передач), Харт (22 + 7 подборов + 6 передач), Уинслоу (16 + 7 подборов), Эллеби (1) – старт; Маклемор (14), Браун (4), Уотфорд (3), Хьюз (0).

«Чикаго» – «Сакраменто» 125:118 (33:30, 32:29, 25:29, 35:30)

«Чикаго»: Дерозан (38 + 6 передач), Уайт (31 + 6 передач), Вучевич (21 + 10 подборов), Грин (15), Досунму (12 + 6 передач) – старт; Джонс (5), Томас (3), Брэдли (0), Браун (0).

«Сакраменто»: Фокс (33 + 9 передач + 5 потерь), Сабонис (22 + 12 подборов + 8 передач), Дж. Холидэй (18), Барнс (17), Харклесс (4) – старт; Мету (11), Дивинченцо (9), Лайлс (4), Холмс (0).

«Миннесота» – «Торонто» 91:103 (23:30, 28:19, 23:23, 17:31)

«Миннесота»: Таунс (24 + 11 подборов), Беверли (10), Расселл (8 + 7 передач), Эдвардс (6), Вандербилт (4) – старт; Макдэниэлс (18 + 7 подборов), Принс (9), Бизли (6), Рид (4), Маклафлин (2), Науэлл (0).

«Торонто»: Трент (30), Сиакам (17 + 9 подборов + 9 передач + 6 потерь), Ануноби (10), Барнс (9), Берч (8) – старт; Ачиува (11), Янг (10), Буше (5 + 10 подборов), Бэнтон (3), Флинн (0).

«Оклахома-Сити» – «Сан-Антонио» 106:114 (29:34, 29:39, 23:16, 25:25)

«Оклахома-Сити»: Мэнн (24), Гидди (17 + 10 подборов + 10 передач), Роби (17 + 12 подборов), Уиггинс (7), Бэйзли (2) – старт; Маледон (22), Покушевски (10 + 10 подборов), Уотерс (5), Фэйворс (2), Крейчи (0).

«Сан-Антонио»: Джонсон (22 + 7 подборов), Пелтль (20 + 17 подборов), Мюррэй (18 + 7 подборов + 8 передач), Макдермотт (16), Васселл (15 + 6 передач) – старт; Уокер (17), Ричардсон (3), Бэйтс-Диоп (2), Примо (1), Коллинз (0).

«Финикс» – «Хьюстон» 124:121 (27:32, 32:35, 30:28, 35:26)

«Финикс»: Букер (24 + 8 передач), Эйтон (23 + 9 подборов), Бриджес (17 + 7 подборов), Пол (11 + 6 передач), Краудер (8) – старт; К. Джонсон (14), А. Холидэй (9 + 6 передач), Макги (9), Крэйг (9), Пэйтон (0).

«Хьюстон»: Шредер (23 + 9 передач + 6 потерь), Тэйт (22 + 10 подборов), Гордон (20), Шенгюн (19 + 14 подборов), Грин (17) – старт; Мартин (11), Мэтьюз (6), Кристофер (2 + 7 подборов), Нваба (1).

«Голден Стэйт» – «Денвер» 116:117 (33:25, 30:29, 23:24, 30:39)

«Голден Стэйт»: Карри (25 + 6 передач), Томпсон (16), Луни (13 + 9 подборов), Пэйтон (12 + 6 перехватов), Уиггинс (9) – старт; Пул (15), Куминга (12), Портер (10 + 7 подборов), Бьелица (4).

«Денвер»: Йокич (35 + 17 подборов + 8 передач + 5 потерь), Моррис (13 + 6 передач), Гордон (10 + 9 подборов), Грин (5), Бартон (2) – старт; Форбс (22), Риверс (10), Грин (9), Казинс (6), Хайлэнд (5).

«Лейкерс» – «Юта» 106:101 (27:27, 19:26, 25:26, 35:22)

«Лейкерс»: Джеймс (33 + 8 подборов + 6 передач), Уэстбрук (17 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Дэвис (17), Монк (13), Джонсон (4) – старт; Ривз (9), Ховард (4), Бэйзмор (3), Ариза (3), Хортон-Такер (3 + 4 блок-шота), Эллингтон (0).

«Юта»: Митчелл (37), Богданович (15), О'Нил (10 + 7 подборов), Конли (6), Гобер (5 + 11 подборов) – старт; Кларксон (13), Уайтсайд (7 + 8 подборов), Форрест (6), Паскалл (2), Хауз (0).

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Святослав Михайлюк Алексей Лэнь Результаты (НБА) Регулярный чемпионат (НБА)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Михайлюк не играет за «Торонто» уже 5 матчей кряду
Михайлюк не играет за «Торонто» уже 5 матчей кряду
Баскетбол Украинские легионеры
04 февраля 10:39
«Торонто» Михайлюка разобрался с «Шарлотт», «Бостон» уничтожил «Сакраменто» Леня
«Торонто» Михайлюка разобрался с «Шарлотт», «Бостон» уничтожил «Сакраменто» Леня
Баскетбол НБА
26 января 08:23

Новости: Баскетбол

Гендиректор «Прометея» жестко наехал на «Харьковских Соколов» и ФБУ, а затем удалил свой пост
Гендиректор «Прометея» жестко наехал на «Харьковских Соколов» и ФБУ, а затем удалил свой пост
Суперлига
13:47
Главный тренер «Киев-Баскета»: «Отъезд американцев? Скажу честно: ничего другого от них не ожидал»
Главный тренер «Киев-Баскета»: «Отъезд американцев? Скажу честно: ничего другого от них не ожидал»
Суперлига
13:15
Без Михайлюка и Леня. «Торонто» победил «Миннесоту», «Сакраменко» не справился с напором «Чикаго»
Без Михайлюка и Леня. «Торонто» победил «Миннесоту», «Сакраменко» не справился с напором «Чикаго»
НБА
08:20
«Прометей» впервые в сезоне потерпел поражение
«Прометей» впервые в сезоне потерпел поражение
Суперлига
16 февраля 21:20
«Тернополь» в домашнем матче одержал уверенную победу над «Запорожьем»
«Тернополь» в домашнем матче одержал уверенную победу над «Запорожьем»
Суперлига
16 февраля 21:10
«Харьковские Соколы» вернули Козлова
«Харьковские Соколы» вернули Козлова
Суперлига
16 февраля 14:25
«Прометей» сыграет с «Харьковскими Соколами» молодежным составом
«Прометей» сыграет с «Харьковскими Соколами» молодежным составом
Суперлига
16 февраля 13:59
«Прометей» может пропустить Кубок Украины
«Прометей» может пропустить Кубок Украины
Суперлига
16 февраля 13:12
Адетокумбо повторил достижение Чемберлена и Мэлоуна
Адетокумбо повторил достижение Чемберлена и Мэлоуна
НБА
16 февраля 10:00
Все новости

Популярные новости

Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Olympics Пекин-2022
11 февраля 14:22
8
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
24
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
10
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
Olympics Пекин-2022
15 февраля 10:28
26
Все новости