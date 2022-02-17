Без Михайлюка и Леня. «Торонто» победил «Миннесоту», «Сакраменко» не справился с напором «Чикаго»
НБА. Регулярный чемпионат
«Орландо» – «Атланта» 109:130 (25:37, 28:35, 29:32, 27:26)
«Орландо»: Энтони (23 + 7 подборов), Саггс (19), Ф. Вагнер (12), Бамба (11 + 9 подборов), Картер (10 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Харрис (9), Скофилд (8), Окики (7), Браздейкис (6), Росс (4).
«Атланта»: Янг (22 + 6 передач), Хертер (15), Хантер (14), Галлинари (11), Капела (8 + 9 подборов) – старт; Богданович (23 + 6 передач), Оконгву (12), Райт (10), Уильямс (9), Дженг (3), Нокс (3), Джонсон (0), Мэйс (0), Луваву-Кабарро (0).
«Бостон» – «Детройт» 111:112 (25:23, 27:25, 31:36, 28:28)
«Бостон»: Браун (31 + 6 передач), Тейтум (22 + 7 потерь), Хорфорд (19 + 7 подборов + 7 передач), Г. Уильямс (17), Уайт (9 + 6 передач) – старт; Несмит (5), Тайс (4), Притчард (4).
«Детройт»: Грант (24), Каннингем (20 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Бей (20 + 11 подборов + 6 передач), Стюарт (12), Джозеф (5) – старт; Олиник (15), Бэгли (6), Диалло (6), Хэйс (4), Макгрудер (0).
«Индиана» – «Вашингтон» 113:108 (25:25, 31:26, 28:25, 29:32)
«Индиана»: Халибертон (21 + 14 передач), Тэйлор (18 + 9 подборов), Бриссетт (17), Хилд (15 + 7 передач), Смит (8) – старт; Томпсон (17), Стивенсон (11), Вашингтон (6).
«Вашингтон»: Колдуэлл-Поуп (27), Кузма (26 + 15 подборов + 6 передач), Нето (10 + 8 передач), Кисперт (9 + 5 потерь), Брайант (4 + 7 подборов) – старт; Авдия (14 + 7 подборов), Смит (10), Гилл (5), Уинстон (3), Тодд (0).
«Нью-Йорк» – «Бруклин» 106:111 (38:18, 27:26, 22:29, 19:38)
«Нью-Йорк»: Рэндл (31 + 10 подборов), Фурнье (16), Уокер (9), Граймс (8), Робинсон (2 + 7 подборов) – старт; Куикли (18), Топпин (8), Гибсон (6 + 8 подборов), Реддиш (5), Беркс (3).
«Бруклин»: Сет Карри (20 + 6 передач), Джонсон (14 + 7 подборов), Драммонд (11 + 19 подборов), Браун (9), Миллс (8) – старт; Томас (21), Олдридж (18 + 10 подборов), Гриффин (8), Картер (2), Эдвардс (0).
«Мемфис» – «Портленд» 119:123 (32:36, 25:32, 33:26, 29:29)
«Мемфис»: Морэнт (44 + 11 передач), Бэйн (30), Джарен Джексон (7), Уильямс (6), Адамс (2) – старт; Кларк (12 + 10 подборов), Мелтон (9), Джонс (4), Кончар (3), Андерсон (2).
«Портленд»: Нуркич (32 + 8 подборов), Саймонс (31 + 6 передач), Харт (22 + 7 подборов + 6 передач), Уинслоу (16 + 7 подборов), Эллеби (1) – старт; Маклемор (14), Браун (4), Уотфорд (3), Хьюз (0).
«Чикаго» – «Сакраменто» 125:118 (33:30, 32:29, 25:29, 35:30)
«Чикаго»: Дерозан (38 + 6 передач), Уайт (31 + 6 передач), Вучевич (21 + 10 подборов), Грин (15), Досунму (12 + 6 передач) – старт; Джонс (5), Томас (3), Брэдли (0), Браун (0).
«Сакраменто»: Фокс (33 + 9 передач + 5 потерь), Сабонис (22 + 12 подборов + 8 передач), Дж. Холидэй (18), Барнс (17), Харклесс (4) – старт; Мету (11), Дивинченцо (9), Лайлс (4), Холмс (0).
«Миннесота» – «Торонто» 91:103 (23:30, 28:19, 23:23, 17:31)
«Миннесота»: Таунс (24 + 11 подборов), Беверли (10), Расселл (8 + 7 передач), Эдвардс (6), Вандербилт (4) – старт; Макдэниэлс (18 + 7 подборов), Принс (9), Бизли (6), Рид (4), Маклафлин (2), Науэлл (0).
«Торонто»: Трент (30), Сиакам (17 + 9 подборов + 9 передач + 6 потерь), Ануноби (10), Барнс (9), Берч (8) – старт; Ачиува (11), Янг (10), Буше (5 + 10 подборов), Бэнтон (3), Флинн (0).
«Оклахома-Сити» – «Сан-Антонио» 106:114 (29:34, 29:39, 23:16, 25:25)
«Оклахома-Сити»: Мэнн (24), Гидди (17 + 10 подборов + 10 передач), Роби (17 + 12 подборов), Уиггинс (7), Бэйзли (2) – старт; Маледон (22), Покушевски (10 + 10 подборов), Уотерс (5), Фэйворс (2), Крейчи (0).
«Сан-Антонио»: Джонсон (22 + 7 подборов), Пелтль (20 + 17 подборов), Мюррэй (18 + 7 подборов + 8 передач), Макдермотт (16), Васселл (15 + 6 передач) – старт; Уокер (17), Ричардсон (3), Бэйтс-Диоп (2), Примо (1), Коллинз (0).
«Финикс» – «Хьюстон» 124:121 (27:32, 32:35, 30:28, 35:26)
«Финикс»: Букер (24 + 8 передач), Эйтон (23 + 9 подборов), Бриджес (17 + 7 подборов), Пол (11 + 6 передач), Краудер (8) – старт; К. Джонсон (14), А. Холидэй (9 + 6 передач), Макги (9), Крэйг (9), Пэйтон (0).
«Хьюстон»: Шредер (23 + 9 передач + 6 потерь), Тэйт (22 + 10 подборов), Гордон (20), Шенгюн (19 + 14 подборов), Грин (17) – старт; Мартин (11), Мэтьюз (6), Кристофер (2 + 7 подборов), Нваба (1).
«Голден Стэйт» – «Денвер» 116:117 (33:25, 30:29, 23:24, 30:39)
«Голден Стэйт»: Карри (25 + 6 передач), Томпсон (16), Луни (13 + 9 подборов), Пэйтон (12 + 6 перехватов), Уиггинс (9) – старт; Пул (15), Куминга (12), Портер (10 + 7 подборов), Бьелица (4).
«Денвер»: Йокич (35 + 17 подборов + 8 передач + 5 потерь), Моррис (13 + 6 передач), Гордон (10 + 9 подборов), Грин (5), Бартон (2) – старт; Форбс (22), Риверс (10), Грин (9), Казинс (6), Хайлэнд (5).
«Лейкерс» – «Юта» 106:101 (27:27, 19:26, 25:26, 35:22)
«Лейкерс»: Джеймс (33 + 8 подборов + 6 передач), Уэстбрук (17 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Дэвис (17), Монк (13), Джонсон (4) – старт; Ривз (9), Ховард (4), Бэйзмор (3), Ариза (3), Хортон-Такер (3 + 4 блок-шота), Эллингтон (0).
«Юта»: Митчелл (37), Богданович (15), О'Нил (10 + 7 подборов), Конли (6), Гобер (5 + 11 подборов) – старт; Кларксон (13), Уайтсайд (7 + 8 подборов), Форрест (6), Паскалл (2), Хауз (0).
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