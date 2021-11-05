Бигмен «Киев-Баскета»: «В 15 лет мой рост был 2,15 м. Все на меня пялились»

Константин Аникиенко в детстве мечтал стать самым высоким адвокатом Украины

Фото: ФБУ

Бигмен «Киев-Баскета» Константин Аникиенко рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в подростковом возрасте из-за своего роста.

Удобно ли тебе с твоим ростом в жизни, испытываешь больше преимуществ или неудобств?

В 15 лет мой рост был 2,15 м, то есть у меня был такой момент, когда я был слишком худым и от происходящего вокруг не получал никакого удовольствия. Все на меня пялились, по-разному реагировали, да что говорить, это до сих пор продолжается. Впрочем, если ты не можешь изменить ситуацию, нужно изменить собственное отношение к ней. Теперь пришло понимание, что мой рост – это мое преимущество, которое помогает не только в баскетболе. Если другим людям для того, чтобы выделиться среди других, надо что-то делать с собственным стилем, волосами, одеждой, то мне достаточно просто зайти в помещение, и все взгляды на меня.

Кроме того, чтобы быть баскетболистом, мечтал еще о какой-нибудь профессии?

В семнадцать лет я почему-то решил, что буду адвокатом. Я поступил на юридический факультет и представлял себе, как эпатажно в хорошем костюме войду в суд и буду защищать права своего подзащитного, как самый высокий адвокат Украины. Я считал, что мой рост будет эксклюзивом и это будет очень эффектно. Сейчас я так не думаю, вижу себя в будущем в роли тренера. Впрочем, не главного, который будет руководить всем, а именно в индивидуальной работе с игроком. Этакая подготовительная работа с проработкой навыков.

Отметим, что Аникиенко не получил вызов в сборную Украины на матчи квалификации к чемпионату мира-2023.