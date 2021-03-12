Благодаря доминированию в финальной четверти, «Мавпы» в тяжелом матче победили «Одессу»

Черкасские Мавпы - Одесса / фото - ФБУ

«Черкасские Мавпы» в тяжелом матче победили «Одессу». Поединок 28-го тура Суперлиги завершился со счетом 71:65.

В таблице чемпионата подопечные Максима Михельсона идут на 8-м месте с 5-ю победами кряду. «Одесса» же идет на 10-м месте, опережая только «Николаев».

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Одесса» – «Черкасские Мавпы» 65:71 (16:17, 11:16, 24:15, 14:23)

«Одесса»: Кондраков 14 + 3 подбора + 1 передача, Браун 7 + 10 подборов + 2 передачи, Бриджман 9 + 2 подбора + 1 передача, Артамонов 12 + 4 подборов + 8 передач, Блейлок 17 + 5 подборов.

«Черкасские Мавпы»: Камерон Скотт 8 + 11 подборов + 3 передачи, Конев 14 + 7 подборов + 4 передачи, Янг 17 + 1 подбор + 1 передача, Райт 21 + 3 подбора + 2 передачи

Напомним, в предыдущем матче игрового дня «Химик» обыграл «Николаев».