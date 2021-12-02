Близнюк: «Мы очень мотивированы выиграть в Тернополе»

Богдан Близнюк / Фото: Будивельник

Форвард киевского «Будивельника» Богдан Близнюк высказался пресс-службе клуба о предстоящем матче против «Тернополя».



Функционально я тоже в полном порядке и готов помогать «Будивельнику» по полной. Последние несколько недель были нелегкими, но этих нескольких дней после меня хватило для восстановления.

Мы очень мотивированы выиграть в Тернополе, и сделать это уверенно. Хотим показать лучший баскетбол, чем в киевском матче, где нам пришлось играть овертайм. Это команда с характером, они будут драться, но и мы будем настроены всерьез».