«Будивельник» выиграл пятый матч кряду
Близнюк: «Мы очень мотивированы выиграть в Тернополе»
Форвард «Будивельника» отметил, что первый матч между командами получился сложным
Богдан Близнюк / Фото: Будивельник
Форвард киевского «Будивельника» Богдан Близнюк высказался пресс-службе клуба о предстоящем матче против «Тернополя».
«Чувствую себя прекрасно, рад вернуться в клуб. Я классно провел время со сборной, и хотя я разочарован поражением в Грузии, мы все же выиграли вторую игру и это радует. И вообще, я уверен, что мы сделаем выводы и будем успешно двигаться дальше.
Функционально я тоже в полном порядке и готов помогать «Будивельнику» по полной. Последние несколько недель были нелегкими, но этих нескольких дней после меня хватило для восстановления.
Мы очень мотивированы выиграть в Тернополе, и сделать это уверенно. Хотим показать лучший баскетбол, чем в киевском матче, где нам пришлось играть овертайм. Это команда с характером, они будут драться, но и мы будем настроены всерьез».
Напомним, в своем последнем матче в Суперлиге «Будивельник» обыграл «Химик».
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