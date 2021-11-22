Близнюк рассказал, как Украине необходимо будет играть против Грузии

«Сине-желтая» команда готовится к старту квалификации на чемпионат мира

Фото: ФБУ

Один из лидеров сборной Украины Богдан Близнюк ответил на вопросы, связанные с подготовкой национальной команды к матчу квалификации на чемпионат мира-2023 против Грузии, который состоится 26 ноября в Тбилиси.

Вы уже провели несколько тренировок в сборной. Как готовность команды, форма игроков?

Все неплохо выглядят, мы давно уже играем в чемпионате и успели набрать форму. Практически все игроки знакомы, комбинации все знаем. Думаю, должны хорошо сыграть.

Стартуем в отборе выездным матчем с Грузией, где очень сильная передняя линия и опытные игроки сзади. Какие настраиваетесь на игру?

Нам нужно играть как всегда сильно командой. У них сильные игроки впереди, но и у нас сильные. Они сильны командно и мы тоже. Мы хорошо чувствуем друг друга, нужно будет играть быстро, находить передачами свободных партнеров.

Вопрос по Джерому Рэндлу, который последним присоединился к сборной. Как он вписывается в командную химию?

Он знает, как играть в сборной. Последний раз он приехал и здорово сыграл. Он не только может индивидуально играть, но и хорошо ассистировать, может вести игру. Ему не важны индивидуальные показатели, для него главное – победа команды. С таким игроком приятно играть.

Напомним, ближайшие матчи сборной Украины пропустит один из лидеров «Днепра».