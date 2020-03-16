Бобров – лучший игрок Суперлиги в феврале
В результате голосования болельщиков, капитанов и организаторов был Вячеслав Бобров признан лучшим игроком Суперлиги в феврале.
Голосование болельщиков: Вячеслав Бобров («Днепр», 274 голоса) – 5 баллов, Андрей Агафонов («Тернополь», 208 голосов) – 3 балла, Дион Райт («Черкасские Мавпы», 80 голосов) – 1 балл.
Голосования капитанов: Вячеслав Бобров («Днепр», 5 голосов) – 5 баллов, Дион Райт («Черкасские Мавпы», 4 голоса) – 3 балла, Стивен Буртт («Будивельник» 2 голоса) – 1 балл.
Голосование организаторов: Вячеслав Бобров («Днепр») – 5 баллов, Дион Райт («Черкасские Мавпы») – 3 балла, Стивен Буртт («Будивельник») – 1 балл.
Общие итоги:
Вячеслав Бобров («Днепр») – 15 баллов
Дион Райт («Черкасские Мавпы») – 7 баллов
Андрей Агафонов («Тернополь») – 3 балла
Стивен Буртт («Будивельник») – 2 балла.
Отметим, что Бобров в феврале провел 7 матчей, где в среднем набирал 14.4 очка, делал 7.9 подбора и 2.9 передачи, с рейтингом эффективности – 20.6 баллов.
Напомним, в своем последнем матче «Днепр» уверенно обыграл «Запорожье».