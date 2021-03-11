Бобров: «У нас была дополнительная мотивация выиграть этот матч с большим разрывом и мы справились с задачей»
Бобров признан лучшим игроком февраля в Суперлиге по версии капитанов команд
В топ-3 вошли игроки «Черкасских Мавп» и «Будивельника»
Вячеслав Бобров / Фото - ФБУ
ФБУ на своем официальном сайте представила результаты голосования среди капитанов команд украинской Суперлиги относительно выбора лучшего игрока февраля.
Больше всех голосов набрал украинский форвард «Днепра» Вячеслав Бобров.
Результаты голосования капитанов:
1. Вячеслав Бобров («Днепр») – 5 голосов (5 баллов)
2. Дион Райт («Черкасские Мавпы») – 4 (3)
3. Стивен Бертт («Будивельник») – 2 (1)
Отметим, что Бобров в нынешнем сезоне в среднем за игру набирал 10,8 очков, 6,4 подбора и 3,2 передачи за игру, РЭ +16.8.
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