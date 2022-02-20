Бобров: «Сборная Украины может дать бой национальной команде Испании»

Форвард «сине-желтых» надеется на успех в гостевой встрече

Фото: fbu.ua

Форвард сборной Украины Вячеслав Бобров высказался о предстоящем матче отбора чемпионата мира-2023 против национальной команды Испании:



Ты пропустил из-за травмы первые матчи сборной в квалификации чемпионата мира-2023 против Грузии и Северной Македонии. Как сейчас чувствуешь, полностью ли восстановился?

Сейчас хорошо себя чувствую, восстановился. В клубе дали время на полное выздоровление и восстановление, не форсировали возвращение. Вроде бы и не слишком серьезное повреждение было – трещина в пятке, но необходимо было полностью восстановиться, чтобы потом не иметь проблем. Конечно, жаль, что травмировался перед сбором национальной команды, которая до этого долго не играла. Хотелось помочь ребятам, но пришлось поддерживать морально. Поддерживал ребят в соцсетях. Считаю, что достойно сыграли даже с грузинами. Мы немного не попали своих бросков, они поймали кураж, домашняя площадка, так что играть было тяжело. Шенгелия показал высокий класс.

Испанцев ты должен знать не хуже, чем грузин. Кроме выступлений в чемпионате, играл против сборной в квалификации на чемпионат мира 2019 года. Чем запомнился этот поединок?

Для нас очень важной и положительной была домашняя победа. Она придала нам дополнительные силы и уверенности, мы заставили соперников уважать себя. А на выезде мы уступили всего несколько очков. В конце Герун не забил. В целом же мы очень уверенно против них играли. Так что будем тщательно готовиться. У них очень сильный состав. Но у нас тоже собирается достойный состав, который может дать бой. Почему бы не покуситься на победу в выездном матче, а затем готовиться к домашнему.

Сейчас сложилось напряженное международное положение. Насколько важно будет для команды достойно сыграть в матчах против чемпионов мира?

Считаю, это мощный стимул продемонстрировать победой то, что мы не сдаемся. Успех на выезде может оказаться мощным положительным сигналом для всех болельщиков.

Напомним, что сборная Украины идет на третьем месте в группе G, проиграв национальной команде Грузии и выиграв у сборной Северной Македонии.