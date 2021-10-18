Степановский: «Победить «Днепр» на их площадке – дорогого стоит»
Болдаев: «Еще весь сезон впереди. Остается работать над своими ошибками»
«Днепр» на своей площадке уступил «Химику»
Главный тренер «Днепра» Дмитрий Болдаев прокомментировал поражение от «Химика» (84:88) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:
«В первой половине «Химик» забрал броски, оставили все два на два. Мы забили какие-то проходы, они поменяли форму защиты. Мы получили открытые атаки, бросили и не забили. Ужасный процент точности сегодня. Положительная цифра – 15 подборов в нападении. Добавили в этом компоненте, но глядя на счет этого недостаточно.
Еще весь сезон впереди. Остается работать над своими ошибками. Нужно немного присмотреть свое отношение нам с тренерским штабом, взглянуть по-другому на какие-то вещи. Плохо, что такие сигналы приходят при поражении. Хорошо, когда можно сделать эти выводы при победе. Сегодня проиграли. поздравляю «Химик» с победой. Еще раз извиняемся перед большевиками за такую игру».
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