Болдаев: «Еще весь сезон впереди. Остается работать над своими ошибками»

Главный тренер «Днепра» Дмитрий Болдаев прокомментировал поражение от «Химика» (84:88) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:

Еще весь сезон впереди. Остается работать над своими ошибками. Нужно немного присмотреть свое отношение нам с тренерским штабом, взглянуть по-другому на какие-то вещи. Плохо, что такие сигналы приходят при поражении. Хорошо, когда можно сделать эти выводы при победе. Сегодня проиграли. поздравляю «Химик» с победой. Еще раз извиняемся перед большевиками за такую игру».