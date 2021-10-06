Болдаев: «Мы пока притираемся друг к другу»

Главный тренер «Днепра» Дмитрий Болдаев прокомментировал победу над «Запорожьем» (96:90) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:

Сегодня радует цифра по результативным передачам – 28. В первой половине пропустили много подборов на нашем щите. «Запорожье» после игры в Харькове было изначально намного агрессивнее нас. За счет этого пробили сумасшедшее количество бросков. Наша задача – отдохнуть и самого утра фокусироваться на сложный выезд в Тернополь и Киев. Фокус на «Тернополе». Мы идем от игры к игре, не заглядывая вперед. Готовимся побеждать в каждом матче. Только после свистка думаем о следующем сопернике.

2,5 минуты Крутоуса? Это показатель того, что он не до конца попал в игру. При этом Шундель попал очень отрытые броски. У нас все 12 человек могут играть в баскетбол, давать результат. С таким количеством кто-то будет получать меньше времени. Мы к этому должны прийти ментально, нужно помогать команде со скамейки. Невозможно разделить время равными кусками. Сегодня вошел Шундель и получил больше времени. Завтра получит Максим Закурдаев. Пободаемся. Я понимаю его ситуацию. Но есть большое количество матчей, есть роли в команде. Мы следуем своей цели от игры к игре. Готовимся побеждать в каждом матче».