Болдаев: «Мы пока притираемся друг к другу»
Главный тренер «Днепра» Дмитрий Болдаев прокомментировал победу над «Запорожьем» (96:90) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:
«Хочется поздравить болельщиков с победой. Они часть нашей команды, мы как одно целое с ними. Наш 13-й игрок. Хочется поздравить ребят и сказать им спасибо. После очень тяжелой дороги, сидели на карантине два дня без тренировок. Смогли сфокусироваться. Была одна тренировка на подготовку. Разобрали все хорошо, но в первой половине абсолютно не выполняли игровой план. Во второй половине, даже когда выполняли. Люди уже почувствовали игру, забивали сложные броски в проходах. В этом чемпионате будет очень много таких матчей с большим счетом, так как при большом количестве легионеров в каждой игре любой игрок может выстрелить с 30-40+ очками. По поводу нервозности нашей команды могу сказать, что мы пока притираемся друг к другу. Наверное, довольно маленький срок. Люди хотят видеть идеальный баскетбол через полтора месяца с абсолютно новой командой, с новыми требованиями, с новыми ролями и правилами. Такого не бывает. Сейчас главное – победы. Нужно выстраивать свою систему, которая, как мы надеемся, к декабрю-январю начнет работать, как часы. Тогда мы начнем понимать и чувствовать друг друга.
Сегодня радует цифра по результативным передачам – 28. В первой половине пропустили много подборов на нашем щите. «Запорожье» после игры в Харькове было изначально намного агрессивнее нас. За счет этого пробили сумасшедшее количество бросков. Наша задача – отдохнуть и самого утра фокусироваться на сложный выезд в Тернополь и Киев. Фокус на «Тернополе». Мы идем от игры к игре, не заглядывая вперед. Готовимся побеждать в каждом матче. Только после свистка думаем о следующем сопернике.
2,5 минуты Крутоуса? Это показатель того, что он не до конца попал в игру. При этом Шундель попал очень отрытые броски. У нас все 12 человек могут играть в баскетбол, давать результат. С таким количеством кто-то будет получать меньше времени. Мы к этому должны прийти ментально, нужно помогать команде со скамейки. Невозможно разделить время равными кусками. Сегодня вошел Шундель и получил больше времени. Завтра получит Максим Закурдаев. Пободаемся. Я понимаю его ситуацию. Но есть большое количество матчей, есть роли в команде. Мы следуем своей цели от игры к игре. Готовимся побеждать в каждом матче».
Напомним, «Днепр» выиграл оба матча на старте Суперлиги, однако уступил уже в первом раунде квалификации Кубка Европы.
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