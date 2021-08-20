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Большаков: «Задача женского «Прометея» – плей-офф Еврокубков»

Спортивный директор клуба из Каменского – о жеребьевке EuroCup Women
Баскетбол Еврокубки
11:18
Большаков: «Задача женского «Прометея» – плей-офф Еврокубков»
Кирилл Большаков / Фото - prometeybc.com
Спортивный директор БК «Прометей» Кирилл Большаков в интервью пресс-службе клуба поделился эмоциями после жеребьевки EuroCup Women для команды из Каменского.

«Сейчас невозможно дать полноценный комментарий относительно наших будущих соперников в Еврокубке, поскольку известен только один из них: венгерский «Уни Дьер». В квалификации этой команды сомневаться не приходится, тем более мы встречались с ней год назад («Прометей» уступил 56:83 – прим. ред.). Что касается двух наших потенциальных соперников, то интуиция, на которую, впрочем, не всегда стоит полагаться любому человеку, подсказывает мне, что ими будут турецкие клубы».


«В любом случае будущие игры станут прекрасной школой в первую очередь для нашей украинской молодежи. Перед «Прометеем» в нынешнем сезоне стоит задача преодолеть групповой этап Еврокубка. Если групповой турнир пройдет по двух-круговой системе, то для этого мы должны будем победить как минимум в 3 матчах с 6. Чтобы решить эту непростую задачу, нашим девушкам необходимо будет хорошо поработать как в самих матчах, так и при подготовке к ним».


Старт группового этапа женского Еврокубка запланирован на 14-е октября.

Напомним, «Прометей» попал в группу B и получил венгерский «Уни Дьер» в качестве первого соперника.
Владимир Кириченко
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