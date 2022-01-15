Шредер продолжит карьеру в «Бостоне»
«Бостон» готов расстаться со Шредером
Клуб хочет разгрузить платежную ведомость
Деннис Шредер / фото - nba.com
Разыгрывающий «Бостона» Деннис Шредер в ближайшее время может сменить прописку, сообщает Bleacher Report.
Согласно источнику, «Селтикс» хотят разгрузить платежную ведомость, обменяв Шредера. Среди потенциальных команд-претендентов на защитника фигурируют «Нью-Йорк», «Кливленд» и «Даллас».
В нынешнем сезоне НБА Деннис набирает в среднем 15,7 очка, выполняет 4,4 передачи и совершает 3,3 подбора.
Напомним, осенью Шредер подписал однолетнее соглашение с «Бостоном», отклонив предложение «Лейкерс».
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