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«Бостон» повел в серии с «Бруклином», «Майами» разгромил «Атланту»

Финалисты прошлого сезона «Милуоки» и «Финикс» также добыли по победе
Баскетбол НБА
10:11
«Бостон» повел в серии с «Бруклином», «Майами» разгромил «Атланту»
Фото: santamariatimes.com

НБА. Плей-офф. Первый раунд

«Майами» – «Атланта» 115:91 (23:17, 36:23, 27:20, 29:31) Счет в серии – 1:0

«Майами»: Батлер (21), Такер (16), Лаури (10 + 9 передач), Струс (9), Адебайо (6) – старт; Робинсон (27), Винсент (8 + 7 передач), Хирро (6 + 5 потерь), Дедмон (5), Юртсевен (5), Калеб Мартин (2), Хайсмит (0).

«Атланта»: Галлинари (17), Хантер (14), Янг (8 + 6 потерь), Хертер (8), Оконгву (3 + 7 подборов) – старт; Коллинз (10), Нокс (10), Богданович (6), Райт (5 + 6 передач), Луваву-Кабарро (5), Дженг (3), Мэйс (2), Джонсон (0).

«Бостон» – «Бруклин» 115:114 (29:28, 32:33, 35:24, 19:29) Счет в серии – 1:0

«Бостон»: Тейтум (31 + 8 передач + 5 потерь), Браун (23), Смарт (20 + 7 подборов + 6 передач), Хорфорд (20 + 15 подборов), Тайс (4) – старт; Г. Уильямс (7), Уайт (7), Притчард (3).

«Бруклин»: Ирвинг (39 + 6 передач), Дюрэнт (23 + 6 потерь), Сет Карри (9 + 6 передач), Драммонд (8), Браун (5) – старт; Драгич (14), Клэкстон (13 + 8 подборов), Миллс (3), Эдвардс (0).

«Милуоки» – «Чикаго» 93:86 (34:21, 17:22, 23:28, 19:15) Счет в серии – 1:0

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (27 + 16 подборов + 5 потерь), Б. Лопес (18), Холидэй (15 + 6 передач), Миддлтон (11 + 6 передач + 7 потерь), Мэттьюз (6) – старт; Портис (10 + 12 подборов), Картер (3), Коннотон (3), Аллен (0).

«Чикаго»: Вучевич (24 + 17 подборов), Лавин (18 + 10 подборов), Дерозан (18 + 8 подборов + 6 передач), Карузо (7), Уильямс (5) – старт; Уайт (12), Томпсон (2), Досунму (0), Джонс (0), Грин (0).

«Финикс» – «Нью-Орлеан» 110:99 (28:16, 25:18, 26:37, 31:28) Счет в серии – 1:0

«Финикс»: Пол (30 + 7 подборов + 10 передач), Букер (25 + 8 передач), Эйтон (21 + 9 подборов + 4 блок-шота), Бриджес (11), Краудер (1) – старт; К. Джонсон (13), Макги (7 + 7 подборов), Пэйн (2), Крэйг (0).

«Нью-Орлеан»: Макколлум (25 + 8 подборов + 6 передач), Ингрэм (18 + 5 потерь), Валанчюнас (18 + 25 подборов), Джонс (5), Хэйс (4) – старт; Нэнс (14), Маршалл (6), Мерфи (6), Альварадо (3), Грэм (0).

Олег Шумейко-младший
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