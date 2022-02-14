«Бостон» с великолепным Тейтумом разобрался с «Атлантой», «Миннесота» одержала уверенную победу над «Индианой»
НБА. Регулярный чемпионат
«Бостон» – «Атланта» 105:95 (17:28, 28:27, 42:23, 18:17)
«Бостон»: Тейтум (38 + 10 подборов), Браун (17 + 9 подборов), Смарт (13 + 7 передач), Р. Уильямс (10 + 14 подборов + 5 потерь), Хорфорд (8) – старт; Уайт (14), Г. Уильямс (5), Притчард (0).
«Атланта»: Янг (30 + 10 передач), Хантер (10), Капела (8 + 17 подборов), Хертер (7), Галлинари (5) – старт; Богданович (26), Оконгву (4), Уильямс (3), Райт (2), Купер (0).
«Индиана» – «Миннесота» 120:129 (37:33, 25:41, 36:28, 22:27)
«Индиана»: Халибертон (22 + 16 передач), Бриссетт (22 + 13 подборов), Хилд (13 + 8 подборов), Битадзе (7), Дуарте (2) – старт; Стивенсон (21), Смит (17 + 12 подборов), Тэйлор (10), Сайкс (3), Вашингтон (2), Томпсон (1).
«Миннесота»: Эдвардс (37), Расселл (23 + 6 передач), Таунс (15 + 13 подборов + 6 потерь), Беверли (13), Вандербилт (4 + 7 подборов) – старт; Рид (13), Макдэниэлс (11), Бизли (10), Маклафлин (3).
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