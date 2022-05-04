«Голден Стэйт» прошел «Денвер», «Милуоки» закрыл серию с «Чикаго»
«Бостон» устроил разгром «Милуоки» во втором матче серии плей-офф Восточной конференции
47 очков Морэнта принесли победу «Мемфису» в поединке с «Голден Стэйт» на Западе
«Бостон» – «Милуоки» / Фото - brewhoop.comНБА. Плей-офф. Второй раунд. Вторые матчи
«Бостон» – «Милуоки» 109:86 (32:21, 33:19, 18:26, 26:20), счет в серии 1:1
«Бостон»: Браун (30), Тейтум (29 + 8 передач), Хорфорд (11 + 11 подборов + 4 перехватов), Уильямс (10), Уайт (0) - старт; Уильямс (21), Корнет (0), Фиттс (0), Хаузер (2), Несмит (0), Притчард (6), Стаускас (0)
«Милуоки»: Адетокумбо (28 + 9 подборов + 7 передач - 6 потерь), Холидэй (19 + 7 передач), Портис (13 + 8 подборов), Мэттьюз (4), Лопес (2) - старт; Адетокумбо (0), Нвора (0), Ибака (0), Картер (2), Коннотон (13), Аллен (5), Такер (0), Вильдоса (0)
«Мемфис» – «Голден Стэйт» 106:101 (33:25, 23:26, 21:26, 29:24), счет в серии 1:1
«Мемфис»: Морэнт (47 + 8 подборов + 8 передач), Джексон (12 + 7 подборов + 6 фолов), Тиллман (7), Бэйн (5), Брукс (0) - старт; Кларк (10), Андерсон (5), Джонс (3), Кончар (0), Мелтон (3 + 8 подборов), Уильямс (14)
«Голден Стэйт»: Карри (27 + 9 подборов + 8 передач - 5 потерь), Уиггинс (16 + 9 подборов), Томпсон (12), Грин (6 + 10 подборов + 7 передач), Пэйтон-мл. (1) - старт; Куминга (9), Портер (4 + 9 подборов), Луни (4), Ли (2), Пул (20)
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