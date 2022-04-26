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«Бостон» закрыл серию с «Бруклином», «Филадельфия» не справилась с «Торонто»

«Даллас» одержал разгромную победу над «Ютой»
Баскетбол НБА
09:00
«Бостон» закрыл серию с «Бруклином», «Филадельфия» не справилась с «Торонто»
Фото: АР

НБА. Плей-офф. Первый раунд

«Бруклин» – «Бостон» 112:116 (26:30, 24:28, 28:32, 34:26) Серия завершена – 0:4

«Бруклин»: Дюрант (39 + 7 подборов + 9 передач), Сет Карри (23), Ирвинг (20), Браун (2),Драммонд (0) – старт; Клэкстон (13), Драгич (10 + 8 подборов), Миллс (5), Гриффин (0).

«Бостон»: Тейтум (29 + 6 потерь), Браун (22 + 8 подборов), Смарт (20 + 11 передач), Хорфорд (13), Тайс (6 + 8 подборов) – старт; Г. Уильямс (14), Уайт (9), Р. Уильямс (3), Притчард (0).

«Филадельфия» – «Торонто» 88:103 (27:29, 14:25, 25:21, 22:28) Счет в серии – 3:2

«Филадельфия»: Эмбиид (20 + 11 подборов), Харрис (16 + 7 подборов), Харден (15 + 7 передач + 5 потерь), Грин (14), Макси (12) – старт; Ньянг (3), Рид (3), Коркмаз (3), Тайбулл (2), Джо (0), Милтон (0).

«Торонто»: Сиакам (23 + 10 подборов + 7 передач), Трент (16), Ануноби (16), Барнс (12 + 8 подборов), Берч (7) – старт; Ачиува (17 + 7 подборов), Буше (6), Янг (3), Ватанабе (2), Михайлюк (1), Брукс (0), Бэнтон (0), Флинн (0).

«Даллас» – «Юта» 102:77 (24:18, 28:18, 29:19, 21:22) Счет в серии – 3:2

«Даллас»: Дончич (33 + 13 подборов + 5 потерь), Брансон (24), Финни-Смит (13),Буллок (9 + 7 подборов), Пауэлл (8) – старт; Динуидди (9), Берк (4), Крисс (2), Марьянович (0), Бертанс (0), Грин (0), Клебер (0).

«Юта»: Гобер (17 + 11 подборов), Митчелл (9), О'Нил (5), Конли (4), Богданович (2) – старт; Кларксон (20), Хауз (8), Александер-Уокер (5), Эрнангомес (5), Уайтсайд (2), Батлер (0), Паскалл (0).

Рене Тер Велде
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