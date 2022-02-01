«Будивельник» в результативном матче обыграл «Черкасские Мавпы»
Боялся за свою жизнь. Легионер «Черкасских Мавп» самовольно покинул расположение клуба
В клубе заявили, что игрок нарушил условия договора
Дювон Максвелл / Фото: Черкасские Мавпы
«Черкасские Мавпы» в социальных сетях сообщили, что американский легионер Дювон Максвелл самовольно покинул расположение команды.
Случился инцидент 28 января в Черкассах после матча с «Будивельником». В клубе заявили, что игрок нарушил условия контракта.
Отметим, что игрок покинул клуб из-за возможной интервенции России в Украину.
Также известно, что агенты легионеров ранее потребовали чтобы некоторые клубы отпустили игроков.
Напомним, ранее из-за угрозы возобновления активных боевых действий в Украине «Химик» покинул один из лучших игроков.
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