Брат Янниса Адетокумбо подпишет контракт с «Милуоки»

Танасис Адетокумбо заключит с «Бакс» двухлетнее соглашение

Танасис Адетокумбо / фото - theathletic.com

Форвард Танасис Адетокумбо (29 лет, 198 см) договорился с «Милуоки» о новом контракте на два года.

Танасис присоединился к своему брату Яннису в «Милуоки» в 2019 году.

В регулярном чемпионате прошедшего сезона греческий форвард принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 2,9 очка и 2,2 подбора. В составе «Бакс» Адетокумбо стал чемпионом НБА.

Танасис был выбран «Нью-Йорком» на драфте-2014 под 51-м номером.

Впервые в истории три брата стали чемпионами НБА.