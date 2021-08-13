Яннис Адетокумбо привел «Милуоки Бакс» к первому титулу НБА за 50 лет
Брат Янниса Адетокумбо подпишет контракт с «Милуоки»
Танасис Адетокумбо заключит с «Бакс» двухлетнее соглашение
Танасис Адетокумбо / фото - theathletic.com
Форвард Танасис Адетокумбо (29 лет, 198 см) договорился с «Милуоки» о новом контракте на два года.
Танасис присоединился к своему брату Яннису в «Милуоки» в 2019 году.
В регулярном чемпионате прошедшего сезона греческий форвард принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 2,9 очка и 2,2 подбора. В составе «Бакс» Адетокумбо стал чемпионом НБА.
Танасис был выбран «Нью-Йорком» на драфте-2014 под 51-м номером.
Впервые в истории три брата стали чемпионами НБА.
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