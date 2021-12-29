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Бродский: «Если нам сейчас не дадут Евробаскет-2025, то арены все равно построим»

В Украине могут разыграть Межконтинентальный кубок
Баскетбол В Европе
17:38
Бродский: «Если нам сейчас не дадут Евробаскет-2025, то арены все равно построим»
Михаил Бродский / Фото - ФБУ
Президент федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в интервью пресс-службе ФБУ высказался касательно ситуации с рассмотрением заявки Украины на проведение Евробаскета-2025.

«17 января приезжает комиссия ФИБА. Должен сказать, что Администрация президента сделала все, чтобы достойно встретить ее и показать, где мы будем строить залы. В Киеве есть место, шикарное место на Никольской Слободке возле МВЦ, поближе к Днепру. Шикарный зал на 15 тысяч, концертный на 25. Это будет презентовано комиссии с гарантией, что в 2024 году мы закончим».


«Второй зал будет во Львове. Почему Львов? Потому что город будет затем двигаться в направлении Олимпийских игр. Садовой (мэр Львова) выделил место у стадиона».


«Днепр у нас идет в качестве запасного города. Там выделено место у стадиона «Метеор» и там тоже сейчас продолжается разработка. В первую очередь этим вопросом занимается местный Облсовет. Там будет зал с ледовой ареной, рассчитанный на 8 тысяч зрителей».


«Мы разговаривали с президентом FIBA-Европы, первым вице-президентом. Они понимают ситуацию с конфликтом Украины и России. По всей вероятности, они будут выбирать между этими странами. Мое такое мнение».


«Мне предлагали (провести) сейчас подгруппу и затем подгруппу на чемпионате мира-2027. Я против. Я выразил им свою позицию – дайте нам что-нибудь по-человечески. У нас был весь чемпионат Европы, но россияне забрали это».


«Если нам сейчас не дадут Евробаскет, то арены все равно будут построены, и мы будем подавать заявку на Евробаскет-2029 с уже построенными аренами. Плюс есть женский чемпионат, молодежный чемпионат. Мне даже выразили готовность в Киеве разыграть Межконтинентальный кубок. Только нужен зал».


Украина претендует на общее с другими странами проведение группового раунда Евробаскета, а также на то, чтобы принять матчи плей-офф и финал чемпионата Европы.

Для получения прав на проведение турнира в Украине должно быть построено две современные спортивные арены. Для матчей группового раунда вместимость зала должна быть не менее 10 тысяч мест, а для финального поединка – не менее 15 тысяч.

Федерация баскетбола Украины определила два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025 – Киев и Львов.

Турнир хотят провести Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия, Россия и Украина. Из этих шести выберут четыре, которые примут Евробаскет в сентябре 2025 года.



Владимир Кириченко
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Михаил Бродский Евробаскет-2025

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