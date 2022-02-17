Бродский: «Информация о вывозе одним из клубов Суперлиги своего состава за границу является недостоверной»
На сайте Федерации баскетбола Украины опубликовано повторное обращение президента ФБУ Михаила Бродского к FIBA в вопросе проведения матча квалификации ЧМ-2023 против Испании (27 февраля) в Киеве.
«Продолжая рассмотрение и решение вопроса об определении места проведения матча Украина – Испания считаем необходимым и очень важным подчеркнуть то, что для нас любой вариант с проведением игры вне Киева является неприемлемым.
В дополнение к сказанному в нашем предыдущем письме хотим отметить следующее. Информация, которая была распространена, в том числе через социальные сети, о вывозе несколькими днями ранее одним из клубов украинской Суперлиги своего состава за границу в связи с опасениями относительно военной агрессии со стороны РФ, является недостоверной. Более того, подобное поведение со стороны руководства клуба мы считаем неприемлемым и способствующим еще большему нагнетанию обстановки и дестабилизации в целом. Мы обязательно дадим оценку таким действиям, поэтому нами сегодня уже начато проведение внутреннего расследования.
Так, 50% легионеров покинули команды (практически все американцы) Суперлиги, однако некоторые из них, кто покинул нашу страну, уже изъявляют желание вернуться в Украину. Уверяем, в Украине абсолютно нормальная и стабильная ситуация, несмотря на попытки ее дестабилизации действиями СМИ, а также некоторых лиц.
В подтверждение сказанного обращаем также ваше внимание на то, что согласно решению UEFA, матч Юношеской Лиги UEFA с участием Динамо Киев будет сыгран 2 марта в Киеве.
Все что было указано выше просим учесть при рассмотрении вопроса и принятии решения. Надеемся, оно будет взвешенным и объективным.
Спасибо».
Напомним, ранее стало известно, что «Прометей» вывез основной состав команды в Чехию.
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