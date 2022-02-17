Бродский: «Информация о вывозе одним из клубов Суперлиги своего состава за границу является недостоверной»

Михаил Бродский / Фото: ФБУ

На сайте Федерации баскетбола Украины опубликовано повторное обращение президента ФБУ Михаила Бродского к FIBA в вопросе проведения матча квалификации ЧМ-2023 против Испании (27 февраля) в Киеве.



В дополнение к сказанному в нашем предыдущем письме хотим отметить следующее. Информация, которая была распространена, в том числе через социальные сети, о вывозе несколькими днями ранее одним из клубов украинской Суперлиги своего состава за границу в связи с опасениями относительно военной агрессии со стороны РФ, является недостоверной. Более того, подобное поведение со стороны руководства клуба мы считаем неприемлемым и способствующим еще большему нагнетанию обстановки и дестабилизации в целом. Мы обязательно дадим оценку таким действиям, поэтому нами сегодня уже начато проведение внутреннего расследования.

Так, 50% легионеров покинули команды (практически все американцы) Суперлиги, однако некоторые из них, кто покинул нашу страну, уже изъявляют желание вернуться в Украину. Уверяем, в Украине абсолютно нормальная и стабильная ситуация, несмотря на попытки ее дестабилизации действиями СМИ, а также некоторых лиц.

В подтверждение сказанного обращаем также ваше внимание на то, что согласно решению UEFA, матч Юношеской Лиги UEFA с участием Динамо Киев будет сыгран 2 марта в Киеве.

Все что было указано выше просим учесть при рассмотрении вопроса и принятии решения. Надеемся, оно будет взвешенным и объективным.

Спасибо».