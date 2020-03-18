Бродский – о ситуации с «Прометеем»: «Если кто-то объявляет войну баскетболу, то он объявляет эту войну ФБУ и мне лично!»
Бродский: «Категорически поддерживаю решение Виталия Кличко. Нет ничего важнее жизни людей»
Глава ФБУ – о введении локдауна в Киеве
18 марта 20:33
Михаил Бродский / Фото - zikua.tvПрезидент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский на своем аккаунте в Facebook поделился мнением относительно введения локдауна в Киеве, начиная с 20 марта.
«Я категорически поддерживаю решение Виталия Кличко. Нет ничего важнее жизни людей, все остальное ничто. Спаси одну жизнь и спасешь весь мир. Спасибо, Виталик за любовь к людям. Рейтинг ничто».
Напомним, с 20 марта в Киеве ввели строгий карантин до 9 апреля. Решение связано с попаданием столицы Украины в красную зону по числу заразившихся коронавирусом.