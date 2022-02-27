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Бродский: «Мы мирные, но мы бандеровцы»

Также глава ФБУ предложил заменить в Киеве памятник Хмельницкого на пямятник Бандеры и украинским военным
Баскетбол В Украине
20:17
Бродский: «Мы мирные, но мы бандеровцы»
Михаил Бродский / Фото: ФБУ

Глава Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил в Facebook об отношении к вторжению россии.

«Мир, но не любой ценой. Народ и весь мир за Украину. Многие наши вещают с Закарпатья и подвалов. Я дома. К мясорубкам готов.

Если Белоруссия начнёт агрессию, встретимся в Минске. Мы мирные, но мы бандеровцы. Я понял Бандеру и не понял Хмельницкого.

Давайте вместо Хмельницкого поставим памятник Бандеры и всем погибшим героям».

Напомним, ранее в ряды территориальной обороны Белгород-Днестровска вошел Василий Ломаченко.

Карен Агабекян
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