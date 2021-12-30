Бродский назвал условия для улучшения украинского судейства

Михаил Бродский / Фото: фбу

Глава Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский рассказал о том, как улучшить судейство в Суперлиге.



Мы адекватно увеличим судьям штрафы. Не будет, что за ошибку ты пропускаешь две недели. Не будет такого, что люди вкладывают деньги, а ты своим решением.... Ошибки бывают разные. Когда ты промахнулся, где-то не увидел – это тоже не пройдет. Потому что за счет федерации, по инициативе Валерия Кондратьева, во всех залах Суперлиги установлены повторы.

Но важно уточнить, что еще есть процесс роста судей. Ты не можешь молодого игрока взять и заставить играть на высоком уровне. Шесть лет назад было 60 судей, сейчас 150. Но при этом люди идут, едут за границу. Это жизнь. Но это проблема. Зарплаты у нас низкие? Будем решать, повышать. Я себе такое решение уже принял. Потому что если мы хотим с них спрашивать, то нам надо повышать им зарплаты и повышать им штрафы. Пусть саморазвиваются.

Зарубежные судьи на матчах плей-офф? Это не правильно. Наши судьи должны учиться и расти. И опять же, что это будут за зарубежные судьи, какого уровня? У нас одновременно идут плей-офф с другими странами. Развитие судей-это процесс, будем работать в этом направлении».