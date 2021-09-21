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Бродский: «Решение, в каких городах будет проходить Евробаскет-2025, будут принимать президенты Украины и FIBA»

Глава ФБУ – о возможном проведении континентального первенства


Баскетбол В Европе
15:17
Бродский: «Решение, в каких городах будет проходить Евробаскет-2025, будут принимать президенты Украины и FIBA»
Михаил Бродский / Фото - ФБУ
Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в интервью You-Tube-каналу ФБУ поделился мнением относительно готовности Украины провести чемпионат Европы по баскетболу в 2025 году.

«Где-то месяц назад я услышал, что президент поддерживает эту идею (проведения Евробаскета в Украине – прим.). После этого я обратился к руководителю ОП Ермаку, к министру спорта Гутцайту. Мне было поручено инициировать заявку в Европейскую федерацию. Что мы и сделали. Успели в последний день. Вчера (21 сентября), FIBA подтвердила, что мы будем принимать участие в конкурсе. 6 стран, меня там беспокоит в первую очередь Россия, все остальное мы преодолеем, ну и Россию тоже. Мы обязаны построить 2 зала – на 15 и 10 тысяч. Предлагали 2 города – Киев 15-тысячник, это обязательно, как вариант для 10-тысячника – Львов. Еще есть Днепр, Одесса и Харьков. Решение будет принимать президент Украины, а также президент FIBA. 30 сентября ожидается приезд президента FIBA для встречи с Зеленским».


«Сегодня жду подтверждения этой встречи, где мы будем разговаривать с Зеленским, потому что надо давать обязательства. Построить все нужно до 1 декабря 2024 года. Сегодняшняя власть строит все быстро, поэтому, я думаю, что мы все построим. Для Украины это была бы такая точка на том пути, который мы начали, начали творить игру, которая станет национальной. Я уверен, что украинцы поддерживают эту игру, она нам подходит по ментальности».


Напомним, конкурентами Украины на проведение Евробаскета-2025 являются Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия и Россия.
Владимир Кириченко
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Михаил Бродский Евробаскет-2025 FIBA

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