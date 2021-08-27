«Бруклин» избавится от Деандре Джордана

Главным претендентом на центрового являются «Лейкерс»

Деандре Джордан / фото - bleacherreport.com

«Бруклин Нетс» собираются выкупить контракт центрового Деандре Джордана перед стартом тренировочного лагеря в конце сентября.

33-летний Джордан в прошлом сезоне провел 43 матча за «Нетс», набирая 7,5 очка и 7,5 подбора за 21,9 минуты. Он ни разу не появлялся на площадке в плей-офф, так как «Бруклин» предпочел играть «смолл-болл» составом.

Джордан должен получить 19.7 миллиона долларов в течение следующих двух сезонов. Клуб не рассчитывает на игрока, несмотря на его дружеские отношения с звездным форвардом Кевином Дюрантом.

«Лос-Анджелес Лейкерс», как ожидается, будут заинтересованы в подписании Джордана после выкупа контракта.

«Бруклин» потратит более полумиллиарда долларов на три суперзвезды.