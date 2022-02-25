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«Бруклин» крупно проиграл «Бостону», «Голден Стэйт» одержал разгромную победу над «Портлендом»

«Оклахома-Сити» уступила «Финиксу», «Чикаго» обыграл «Атланту»
Баскетбол НБА
08:00
«Бруклин» крупно проиграл «Бостону», «Голден Стэйт» одержал разгромную победу над «Портлендом»
Фото: bleacherreport.com

НБА. Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Кливленд» 106:103 (27:33, 25:22, 28:27, 26:21)

«Детройт»: Каннингем (17 + 6 передач), Грант (16), Стюарт (11 + 8 подборов), Джозеф (6), Бей (3) – старт; Диалло (21), Бэгли (16), Макгрудер (12), Олиник (2), Хэйс (2).

«Кливленд»: Маркканен (22), Рондо (12 + 9 передач + 6 потерь), Мобли (12 + 8 подборов), Окоро (11), Аллен (11 + 8 подборов) – старт; Гудвин (15), Осман (9), Уэйд (7), Лав (4), Стивенс (0).

«Бруклин» – «Бостон» 106:129 (22:35, 30:32, 22:30, 32:32)

«Бруклин»: Сет Карри (22 + 7 подборов), Браун (15 + 7 подборов), Драммонд (11), Джонсон (7 + 6 передач), Миллс (1) – старт; Эдвардс (13), Томас (10), Олдридж (9), Клэкстон (8), Шарп (7), Дьюк (3), Гриффин (0).

«Бостон»: Тейтум (30 + 7 подборов), Браун (18 + 6 передач), Смарт (15 + 6 передач), Р. Уильямс (12 + 11 подборов), Хорфорд (11 + 13 подборов) – старт; Уайт (13), Г. Уильямс (10), Несмит (6), Притчард (6), Томас (4), Тайс (4), Корнет (0), Хаузер (0).

«Чикаго» – «Атланта» 112:108 (24:19, 28:31, 30:32, 30:26)

«Чикаго»: Дерозан (37), Лавин (20), Досунму (12), Вучевич (12 + 10 подборов), Грин (4) – старт; Томпсон (11), Уайт (9), Браун (5), Джонс (2).

«Атланта»: Галлинари (26 + 9 подборов), Янг (14 + 10 передач), Капела (14 + 17 подборов), Хертер (9), Хантер (2) – старт; Богданович (27), Оконгву (8), Райт (4), Нокс (2), Уильямс (2).

«Миннесота» – «Мемфис» 119:114 (21:31, 32:25, 31:27, 35:31)

«Миннесота»: Расселл (37 + 9 передач), Таунс (22 + 11 подборов), Беверли (13), Вандербилт (7 + 12 подборов), Эдвардс (5 + 7 передач) – старт; Бизли (17), Макдэниэлс (7), Рид (6), Принс (5), Маклафлин (0).

«Мемфис»: Джарен Джексон (21 + 11 подборов), Уильямс (21), Морэнт (20 + 8 подборов), Бэйн (14), Адамс (6 + 12 подборов) – старт; Мелтон (12 + 6 передач), Кларк (10 + 8 подборов), Кончар (5), Джонс (3), Андерсон (2).

«Оклахома-Сити» – «Финикс» 104:124 (14:31, 31:17, 32:37, 27:39)

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (32 + 6 потерь), Гидди (15 + 9 подборов + 6 передач), Уиггинс (6 + 7 подборов), Фэйворс (6), Бэйзли (2) – старт; Покушевски (13 + 7 подборов), Мэнн (11 + 6 передач), Роби (9), Крейчи (8), Маледон (2), Уотерс (0), Сарр (0).

«Финикс»: Букер (25 + 12 передач + 6 перехватов), К. Джонсон (21), Бриджес (21), Краудер (17), Эйтон (6 + 8 подборов + 5 потерь) – старт; А. Холидэй (12), Шэмет (10), Макги (9 + 8 подборов), Крэйг (3), Уэйнрайт (0).

«Сакраменто» – «Денвер» 110:128 (25:35, 33:28, 29:29, 23:36)

«Сакраменто»: Сабонис (33 + 14 подборов), Фокс (20), Барнс (14 + 7 подборов), Дж. Холидэй (5), Харклесс (5) – старт; Лэмб (11), Дивинченцо (8), Митчелл (7), Джонс (6), Лайлс (1), Джош Джексон (0).

«Денвер»: Бартон (31), Йокич (25 + 12 подборов + 9 передач), Моррис (19), Гордон (12), Грин (7) – старт; Грин (12), Риверс (9), Форбс (8), Хайлэнд (5), Рид (0), Ховард (0), Кампаццо (0).

«Портленд» – «Голден Стэйт» 95:132 (32:31, 25:39, 16:30, 22:32)

«Портленд»: Саймонс (24), Уинслоу (14), Харт (12), Эллеби (5), Юбэнкс (2) – старт; Уильямс (12), Уотфорд (9), Браун (8), Хьюз (5), Джонсон (4), Маклемор (0), Блевинс (0).

«Голден Стэйт»: Карри (18 + 14 передач), Томпсон (18), Пэйтон (10), Луни (10), Уиггинс (10) – старт; Куминга (17 + 8 подборов), Пул (15 + 6 передач), Портер (10 + 7 подборов), Ли (7), Муди (6), Бьелица (6), Тоскано-Андерсон (5).

Рене Тер Велде
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