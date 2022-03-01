Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 1
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Баскетбол (2 события из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Торонто Рэпторс 97:133 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Киев-Баскет - Прометей -:- Перенесен
Баскетбол (1 событие из 7) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы -:- Перенесен
Сейчас в эфире
09:20
Битвы роботов
09:10
Волейбол. Кубок Украины-Дмарт. Мужчины. Барком-Кажаны - Эпицентр-Подоляны

«Бруклин» крупно проиграл «Торонто», «Милуоки» разобрался с «Шарлотт»

«Оклахома» уступила «Сакраменто», «Майами» обыграл «Чикаго»
Баскетбол НБА
07:15
«Бруклин» крупно проиграл «Торонто», «Милуоки» разобрался с «Шарлотт»
Фото: thebrooklyngame.com

НБА. Регулярный чемпионат

«Кливленд» – «Миннесота» 122:127 (37:26, 24:38, 27:37, 34:26)

«Кливленд»: Аллен (21 + 8 подборов), Гудвин (17 + 12 передач), Мобли (15 + 10 подборов), Маркканен (10 + 5 потерь), Окоро (6) – старт; Лав (26), Осман (21), Стивенс (4), Фрэйзер (2), Уэйд (0).

«Миннесота»: Расселл (25), Таунс (17), Эдвардс (17), Беверли (11 + 6 передач), Вандербилт (8 + 9 подборов) – старт; Макдэниэлс (17), Принс (15), Бизли (9), Рид (6), Маклафлин (2 + 7 передач).

«Орландо» – «Индиана» 119:103 (31:32, 24:24, 35:19, 29:28)

«Орландо»: Картер (21 + 12 подборов), Бамба (15 + 10 подборов), Ф. Вагнер (15), Саггс (14 + 10 передач), Энтони (11) – старт; Хэмптон (12), Харрис (11), Фульц (10 + 6 передач), Окики (6), Браздейкис (2), Росс (2), Скофилд (0).

«Индиана»: Халибертон (23 + 7 передач + 6 потерь), Хилд (18 + 6 передач), Смит (14 + 8 подборов), Джексон (6), Бриссетт (6) – старт; Битадзе (11), Вашингтон (11), Дуарте (7), Тэйлор (7), Сайкс (0).

«Майами» – «Чикаго» 112:99 (30:21, 25:25, 36:21, 21:32)

«Майами»: Винсент (20), Батлер (15 + 7 подборов), Адебайо (15 + 7 подборов), Робинсон (9), Такер (4) – старт; Хирро (20), Струс (13), Калеб Мартин (9), Дедмон (4), Юртсевен (2), Гай (1), Хайсмит (0).

«Чикаго»: Лавин (22), Досунму (18), Дерозан (18 + 7 подборов), Вучевич (14 + 7 подборов), Грин (4) – старт; Уайт (9 + 6 передач), Томас (4), Брэдли (4), Джонс (2), Томпсон (2), Браун (2), М. Хилл (0).

«Мемфис» – «Сан-Антонио» 118:105 (42:34, 26:24, 28:27, 22:20)

«Мемфис»: Морэнт (52 + 7 подборов), Бэйн (8 + 6 передач), Джарен Джексон (6 + 5 потерь), Адамс (4 + 14 подборов), Уильямс (0) – старт; Мелтон (15), Джонс (13), Андерсон (9 + 9 подборов + 6 передач), Кларк (8), Тилли (3), Тиллман (0).

«Сан-Антонио»: Мюррэй (21 + 8 передач), Пелтль (16 + 10 подборов), Макдермотт (14), Васселл (10), Джонсон (10 + 8 подборов) – старт; Уокер (22), Коллинз (6), Джонс (4), Бэйтс-Диоп (2), Лэндейл (0), Уискэмп (0), Ричардсон (0), Примо (0).

«Милуоки» – «Шарлотт» 130:106 (32:32, 44:21, 32:23, 22:30)

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (26 + 16 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Холидэй (21 + 8 передач), Портис (20 + 10 подборов), Миддлтон (19), Аллен (11) – старт; Картер (10), Т. Адетокумбо (7), Бембри (6), Нвора (3), Уиггинтон (3), Ибака (2 + 7 подборов), Мэттьюз (2).

«Шарлотт»: Болл (24), Розир (17 + 8 передач), Бриджес (14), Вашингтон (13), Пламли (3) – старт; Убре (17 + 7 подборов), Харрелл (9), Джонс (4), Коди Мартин (3), Тор (2).

«Оклахома-Сити» – «Сакраменто» 110:131 (32:35, 27:24, 31:40, 20:32)

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (37 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Мэнн (11), Бэйзли (8), Роби (8), Уиггинс (3) – старт; Сарр (12), Крейчи (10), Покушевски (9 + 8 подборов), Маледон (9), Уотерс (3).

«Сакраменто»: Фокс (29 + 10 передач), Лайлс (24), Барнс (23), Сабонис (14 + 16 подборов + 7 передач + 8 потерь), Дж. Холидэй (3) – старт; Дивинченцо (14), Митчелл (13), Джонс (6), Лэмб (5).

«Бруклин» – «Торонто» 97:133 (27:42, 21:29, 21:29, 28:33)

«Бруклин»: Браун (14), Сет Карри (11), Джонсон (5), Миллс (3), Драммонд (3) – старт; Олдридж (15), Томас (14), Шарп (9 + 7 подборов), Гриффин (6), Драгич (6), Эдвардс (5), Дьюк (4), Клэкстон (2).

«Торонто»: Барнс (28 + 16 подборов + 5 перехватов + 5 потерь), Флинн (18), Трент (12 + 5 перехватов), Сиакам (8 + 6 передач), Берч (0) – старт; Ачиува (20 + 8 подборов), Янг (11), Буше (8), Михайлюк (8), Ватанабе (7), Уилсон (6), Бэнтон (5), Шэмпени (2).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

Бен Симмонс не готов возобновить тренировки
Бен Симмонс не готов возобновить тренировки
НБА
09:30
«Бруклин» крупно проиграл «Торонто», «Милуоки» разобрался с «Шарлотт»
«Бруклин» крупно проиграл «Торонто», «Милуоки» разобрался с «Шарлотт»
НБА
07:15
Федерация баскетбола Дании поддержала Украину и призвала FIBA дисквалифицировать все русские команды
Федерация баскетбола Дании поддержала Украину и призвала FIBA дисквалифицировать все русские команды
Еврокубки
28 февраля 08:54
Трипл-дабл Хардена принес «Филадельфии» победу над «Нью-Йорком», «Лейкерс» разгромно проиграли «Новому Орлеану»
Трипл-дабл Хардена принес «Филадельфии» победу над «Нью-Йорком», «Лейкерс» разгромно проиграли «Новому Орлеану»
НБА
28 февраля 07:58
Бродский: «Мы мирные, но мы бандеровцы»
Бродский: «Мы мирные, но мы бандеровцы»
В Украине
27 февраля 20:17
«Бруклин» «вырвал» победу у «Милуоки», «Бостон» разобрался с «Детройтом»
«Бруклин» «вырвал» победу у «Милуоки», «Бостон» разобрался с «Детройтом»
НБА
27 февраля 09:40
«Лейкерс» потерпели обидное поражение от «Клипперс», «Шарлотт» «уничтожил» «Торонто»
«Лейкерс» потерпели обидное поражение от «Клипперс», «Шарлотт» «уничтожил» «Торонто»
НБА
26 февраля 09:40
Евролига перенесла матчи российских команд на нейтральную территорию
Евролига перенесла матчи российских команд на нейтральную территорию
Еврокубки
25 февраля 16:31
«Калев» из-за вторжения России в Украину вышел из Единой Лиги
«Калев» из-за вторжения России в Украину вышел из Единой Лиги
В Европе
25 февраля 12:56
Все новости

Популярные новости

Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 08:33
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Футбол В Европе
25 февраля 16:45
78
В Британии считают, что Усика устранят
В Британии считают, что Усика устранят
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 11:13
5
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
Бокс Профессиональный бокс
27 февраля 10:30
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 21:12
11
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Бокс Профессиональный бокс
26 февраля 12:54
23
Все новости