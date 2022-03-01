«Бруклин» крупно проиграл «Торонто», «Милуоки» разобрался с «Шарлотт»
НБА. Регулярный чемпионат
«Кливленд» – «Миннесота» 122:127 (37:26, 24:38, 27:37, 34:26)
«Кливленд»: Аллен (21 + 8 подборов), Гудвин (17 + 12 передач), Мобли (15 + 10 подборов), Маркканен (10 + 5 потерь), Окоро (6) – старт; Лав (26), Осман (21), Стивенс (4), Фрэйзер (2), Уэйд (0).
«Миннесота»: Расселл (25), Таунс (17), Эдвардс (17), Беверли (11 + 6 передач), Вандербилт (8 + 9 подборов) – старт; Макдэниэлс (17), Принс (15), Бизли (9), Рид (6), Маклафлин (2 + 7 передач).
«Орландо» – «Индиана» 119:103 (31:32, 24:24, 35:19, 29:28)
«Орландо»: Картер (21 + 12 подборов), Бамба (15 + 10 подборов), Ф. Вагнер (15), Саггс (14 + 10 передач), Энтони (11) – старт; Хэмптон (12), Харрис (11), Фульц (10 + 6 передач), Окики (6), Браздейкис (2), Росс (2), Скофилд (0).
«Индиана»: Халибертон (23 + 7 передач + 6 потерь), Хилд (18 + 6 передач), Смит (14 + 8 подборов), Джексон (6), Бриссетт (6) – старт; Битадзе (11), Вашингтон (11), Дуарте (7), Тэйлор (7), Сайкс (0).
«Майами» – «Чикаго» 112:99 (30:21, 25:25, 36:21, 21:32)
«Майами»: Винсент (20), Батлер (15 + 7 подборов), Адебайо (15 + 7 подборов), Робинсон (9), Такер (4) – старт; Хирро (20), Струс (13), Калеб Мартин (9), Дедмон (4), Юртсевен (2), Гай (1), Хайсмит (0).
«Чикаго»: Лавин (22), Досунму (18), Дерозан (18 + 7 подборов), Вучевич (14 + 7 подборов), Грин (4) – старт; Уайт (9 + 6 передач), Томас (4), Брэдли (4), Джонс (2), Томпсон (2), Браун (2), М. Хилл (0).
«Мемфис» – «Сан-Антонио» 118:105 (42:34, 26:24, 28:27, 22:20)
«Мемфис»: Морэнт (52 + 7 подборов), Бэйн (8 + 6 передач), Джарен Джексон (6 + 5 потерь), Адамс (4 + 14 подборов), Уильямс (0) – старт; Мелтон (15), Джонс (13), Андерсон (9 + 9 подборов + 6 передач), Кларк (8), Тилли (3), Тиллман (0).
«Сан-Антонио»: Мюррэй (21 + 8 передач), Пелтль (16 + 10 подборов), Макдермотт (14), Васселл (10), Джонсон (10 + 8 подборов) – старт; Уокер (22), Коллинз (6), Джонс (4), Бэйтс-Диоп (2), Лэндейл (0), Уискэмп (0), Ричардсон (0), Примо (0).
«Милуоки» – «Шарлотт» 130:106 (32:32, 44:21, 32:23, 22:30)
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (26 + 16 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Холидэй (21 + 8 передач), Портис (20 + 10 подборов), Миддлтон (19), Аллен (11) – старт; Картер (10), Т. Адетокумбо (7), Бембри (6), Нвора (3), Уиггинтон (3), Ибака (2 + 7 подборов), Мэттьюз (2).
«Шарлотт»: Болл (24), Розир (17 + 8 передач), Бриджес (14), Вашингтон (13), Пламли (3) – старт; Убре (17 + 7 подборов), Харрелл (9), Джонс (4), Коди Мартин (3), Тор (2).
«Оклахома-Сити» – «Сакраменто» 110:131 (32:35, 27:24, 31:40, 20:32)
«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (37 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Мэнн (11), Бэйзли (8), Роби (8), Уиггинс (3) – старт; Сарр (12), Крейчи (10), Покушевски (9 + 8 подборов), Маледон (9), Уотерс (3).
«Сакраменто»: Фокс (29 + 10 передач), Лайлс (24), Барнс (23), Сабонис (14 + 16 подборов + 7 передач + 8 потерь), Дж. Холидэй (3) – старт; Дивинченцо (14), Митчелл (13), Джонс (6), Лэмб (5).
«Бруклин» – «Торонто» 97:133 (27:42, 21:29, 21:29, 28:33)
«Бруклин»: Браун (14), Сет Карри (11), Джонсон (5), Миллс (3), Драммонд (3) – старт; Олдридж (15), Томас (14), Шарп (9 + 7 подборов), Гриффин (6), Драгич (6), Эдвардс (5), Дьюк (4), Клэкстон (2).
«Торонто»: Барнс (28 + 16 подборов + 5 перехватов + 5 потерь), Флинн (18), Трент (12 + 5 перехватов), Сиакам (8 + 6 передач), Берч (0) – старт; Ачиува (20 + 8 подборов), Янг (11), Буше (8), Михайлюк (8), Ватанабе (7), Уилсон (6), Бэнтон (5), Шэмпени (2).
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